Meydan krizi… Kılıçdaroğlu’nun mitingi iptal edildi

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 3 Mayıs’ta Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Erzurum’da yapmayı planladığı seçim mitingi iptal edildi. İptal kararını CHP il Başkanı Suat Dülger sosyal medya hesabından duyurdu.

CHP Erzurum İl Başkanlığı, 3 Mayıs’ta yapılacak miting için Erzurum Valiliği’nden İstasyon Meydanı’nı talep etti. Başvuruyu değerlendiren Erzurum Valiliği, “uygundur” diyerek mitingin İstasyon Meydanı’nda yapılması talebini kabul etti. Ancak 1 gün sonra Erzurum Valiliği’nden CHP’ye yeni bir yazı gönderilerek “güvenlik” gerekçesiyle İstasyon Meydanı’nın verilemeyeceği, miting için MNG AVM yanındaki Millet Bahçesi Meydanı’nın tahsis edildiği bildirildi.

“VALİLİK, SON KARARINI VERMEKTE GEÇ KALINCA…”

Valiliğin karar değişikliğine hem İl Başkanı Suat Dülger hem de CHP milletvekili adayı Ayhan Koç itiraz etti. Erzurum Valisi Okay Memiş ile görüşen Milletvekili adayı Koç, “Sayın Vali, kararı yeniden değerlendireceklerini ifade etti. Ben yeniden İstasyon Meydanı’nın verileceğine inanıyorum” değerlendirmesi yaptı.

Koç’un bu ifadelerine karşın CHP İl Başkanı Suat Dülger bugün mitingin iptal edildiğini açıkladı. Sosyal medya hesaplarından bir açıklama yapan Dülger, “Cumhurbaşkanı Adayımız ve Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımı ile gerçekleştireceğimiz Millet Buluşması Erzurum mitingimiz Valiliğin önce izin verdiği meydana sonradan “güvenlik gerekçesi” ile izin vermemesi nedeniyle 3 Mayıs’ta yapılmayacaktır” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU 7 MAYIS’TA ERZURUM’A GELEBİLİR

Dülger, valiliğin yeniden değerlendirme sözüne rağmen bugüne kadar kendilerine cevap vermediğini ve dolayısıyla miting için hazırlık yapma şansı kalmadığı için genel merkezin iptal kararı aldığını söyledi. Dülger, CHP Genel Merkezi tarafından Erzurm’da 7 Mayıs günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun miting yapması için program hazırlığında olduğunu ancak bunun henüz kesinlik kazanmadığını belirtti.