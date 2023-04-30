56 F
Los Angeles
30 Nisan 2023
AnasayfaHaberlerGündemMeydan krizi… Kılıçdaroğlu’nun mitingi iptal edildi

Meydan krizi… Kılıçdaroğlu’nun mitingi iptal edildi

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 3 Mayıs’ta Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Erzurum’da yapmayı planladığı seçim mitingi iptal edildi. İptal kararını CHP il Başkanı Suat Dülger sosyal medya hesabından duyurdu.

CHP Erzurum İl Başkanlığı, 3 Mayıs’ta yapılacak miting için Erzurum Valiliği’nden İstasyon Meydanı’nı talep etti. Başvuruyu değerlendiren Erzurum Valiliği, “uygundur” diyerek mitingin İstasyon Meydanı’nda yapılması talebini kabul etti. Ancak 1 gün sonra Erzurum Valiliği’nden CHP’ye yeni bir yazı gönderilerek “güvenlik” gerekçesiyle İstasyon Meydanı’nın verilemeyeceği, miting için MNG AVM yanındaki Millet Bahçesi Meydanı’nın tahsis edildiği bildirildi.

“VALİLİK, SON KARARINI VERMEKTE GEÇ KALINCA…”

Valiliğin karar değişikliğine hem İl Başkanı Suat Dülger hem de CHP milletvekili adayı Ayhan Koç itiraz etti. Erzurum Valisi Okay Memiş ile görüşen Milletvekili adayı Koç, “Sayın Vali, kararı yeniden değerlendireceklerini ifade etti. Ben yeniden İstasyon Meydanı’nın verileceğine inanıyorum” değerlendirmesi yaptı.

Koç’un bu ifadelerine karşın CHP İl Başkanı Suat Dülger bugün mitingin iptal edildiğini açıkladı. Sosyal medya hesaplarından bir açıklama yapan Dülger, “Cumhurbaşkanı Adayımız ve Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımı ile gerçekleştireceğimiz Millet Buluşması Erzurum mitingimiz Valiliğin önce izin verdiği meydana sonradan “güvenlik gerekçesi” ile izin vermemesi nedeniyle 3 Mayıs’ta yapılmayacaktır” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU 7 MAYIS’TA ERZURUM’A GELEBİLİR

Dülger, valiliğin yeniden değerlendirme sözüne rağmen bugüne kadar kendilerine cevap vermediğini ve dolayısıyla miting için hazırlık yapma şansı kalmadığı için genel merkezin iptal kararı aldığını söyledi. Dülger, CHP Genel Merkezi tarafından  Erzurm’da 7 Mayıs günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun  miting yapması için program hazırlığında olduğunu  ancak bunun henüz kesinlik kazanmadığını belirtti.

Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,487BeğenenlerBeğen
16,194TakipçilerTakip Et
3,518TakipçilerTakip Et
7,693TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States