Meydan penguenlere kaldı: Salgın nedeniyle kapatılan akvaryumda gezdiler

Yazan:
Alaturka Online
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Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kapatılan yerlerden biri olan ABD’nin Chicago kentindeki Shedd Akvaryumu, bu krizi hayvanlar için fırsata çevirdi. Akvaryumda bulunan penguenlere, normalde bulunmalarına izin verilmeyen belirli bölgelerinde gezme izni verildi.

Bunlardan biri olan 30 yaşındaki Wellington adlı penguenin, Amazon balıklarının bulunduğu bölgede yaptığı geziye dair video Shedd Akvaryumu tarafından Twitter’da paylaşıldı. Penguenin büyük bir dikkatle balıkları izlediği görüldü.

Bu kez de Edward ve Annie çıktı

Wellington’ın akvaryum turunun bu kadar başarılı olmasının ardından, bu kez Edward ve Annie adı verilen iki penguene daha gezme fırsatı tanındı. Edward ve Annie’nin danışma masası önündeki görüntüleri sosyal medyada bir hayli ilgi gördü.

“Bu günler bizim için her ne kadar garip olsa da Shedd Akvaryumu’ndaki hayvanlar normal hissediyor” diyen yönetim ilerleyen günlerde daha fazla video paylaşacağını da duyurdu.

İtalya’da da salgın nedeniyle alınan izolasyon önlemleri sonucunda, insansız hale gelen Venedik büyük kanal bölgesine kuğuların ve yunusların geldiği görülmüştü.

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