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9 Mayıs 2023
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Meydanların nabzı SÖZCÜ TV’de atıyor

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Türkiye’nin siyaset meydanında neler oluyor SÖZCÜ TV’de değerlendiriliyor. Simge Fıstıkoğlu moderatörlüğünde SÖZCÜ gazetesi yazarı Aytunç Erkin’in sorularıyla katkı sağladığı Büyük Satranç Tahtası’nda bugün, “Ekrem İmamoğlu ve Millet İttifakı’na Erzurum’da yapılan taşlı saldırı, seçimi nasıl etkileyecek?

Sinan Oğan ve Muharrem İnce’nin ‘Seçim ikinci tura kalmalı’ açıklamaları ne anlama geliyor?” soruları masaya yatırılacak.

26. Dönem CHP Milletvekili Doç. Dr. Gülay Yedekçi, Araştırmacı-Yazar Dr. Erol Mütercimler, 21. Dönem Milletvekili Nazif Okumuş , E. Tümgeneral Ahmet Yavuz ve İçişleri Eski Bakanı Sadettin Tantan önemli soruları cevaplayacak.

Alaturka Online
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