Mezarlığı talan edecek proje köylüyü ayaklandırdı!

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kavacık köyünde kurulması planlanan Karma Organize Sanayi Bölgesi’ne karşı çıkan köylülerin, Danıştay 6’ncı Dairesi’ne başvurmasının ardından bölgede mahkeme kararıyla bilirkişi keşif ve incelemesi gerçekleştirildi. İncelemeye Kavacık köylülerinin avukatı Bülent Kaçar’ın yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan bir avukat ve bilirkişi heyeti katıldılar.

PLANA GÖRE OSB KÖY MEZARLIĞININ ÜSTÜNDEN GEÇECEK

Kavacık halkı, bilirkişi heyetini ‘Köyümüze OSB İstemiyoruz’, ‘Yaşam Hakkıma Dokunma’, ‘Çevreye Duyarlı İnsana Saygılıyız’, ‘Merama Mezarıma Toprağıma Suyuma Dokunma’ yazılı pankartlarla karşılarken; Edirne, Uzunköprü ve Keşan Kent Konseyleri ile sivil toplum örgütleri de köy halkına destek verdi. İnceleme sırasında OSB’nin planlandığı alanın şerit ile çevrildiği görüldü.

Plana göre OSB planının köy mezarlığından geçmesi dikkat çekerken; planı gösteren şeritin bazı mezarların üzerinden geçmesi, vatandaşların da OSB planına tepki göstermesine neden oldu. Köy halkı, OSB’nin yapılması halinde mezarlığın akıbetinin ne olacağını sorarken; mezarlıkta 2010 yılında şehit düşen P.Çvş. Oğuz Yelken’in de şehitliğinin bulunduğunu belirttiler.

“TARIM VE HAYVANCILIK SONA ERECEK”

Köy halkı ayrıca OSB’nin planlandığı alanda tarihi tümülüs, köy merası, tarımda sulama amacıyla kullanılan köy barajı ve derenin de bulunduğunu, OSB’nin kurulması halinde köyde tarım ve hayvancılığın sona ereceğini ifade ettiler.

Kavacık köylülerinden Sevim Ceylan, köylerinin yok olmamasını istediklerini söylerken şu ifadeleri kullandı:

* Biz burasını otlak olarak istiyoruz.

* Hayvanlarımızı otlatmayı, barajımızla tarlalarımızı sulamayı, mezarlığımızı istiyoruz.

* Bu mezarlık yok olursa ölülerimizi evlerin yanına mı gömeceğiz? Bize hiçbir şey kalmaz.

* Biz, burasının köylülerimize bırakılmasını istiyoruz.

* Biz OSB’ye karşı değiliz, OSB’yi başka yere götürsünler.

* Biz burasını otlak olarak istiyoruz.

* Koyunlarımızın, hayvanlarımızın otlağı olarak kalsın.

“KÖYÜMÜZE BU KADAR YAKIN OLMASI HİÇ UYGUN DEĞİL”

Sebahat Ceylan ise OSB’nin köy yerleşimine yakın bir alanda olmasının uygun olmadığını belirtirken; “Buraları gelip bir görsünler; OSB’ye uygun mu, değil mi? Köyümüze bu kadar yakın olması hiç uygun değil. Daha uygun yerlere kurulması daha iyi olur. Şu güzel köyümüzü yok etmek istemiyoruz. Yeni doğan çocuklarımız neden buralara sahip çıkmadığımızı söyleyerek yarın bizlere beddua etmesinler” dedi.

Köylülerden Mükerrem Arıca ve Necmiye Göçmen de OSB’nin kurulmasına karşı olduklarını belirttiler.

“ERGENE NEHRİ ZEHİR AKIYOR”

Kavacık köyünde tarım ve hayvancılık ile geçimini sağlayan Mustafa Orman da OSB’nin kurulması halinde köyün merasız kalacağına dikkat çekerek şunları söyledi:

* Sadece tarla işi kurtarmıyor, girdiler çok pahalı, masraflarımız var. Ek olarak da koyun işleriyle uğraşıyoruz.

* Meramız çok iyiydi, cevizlik yaptılar ve bizi buraya yolladılar. Burayı da almak istiyorlar. Alırlarsa burada ne yapacağız?

* Önce Çorlu’ya da bunu yaptılar. Çorlu’ya organize sanayi geldi, İstanbul sanayisini taşıdılar, bugün Ergene nehri zehir akıyor.

* Ergene nehrine sınır olan köylerde bugün her evde bir kanser hastası vardır.

* Bizim burada 250 metre yer altından su geliyor. Neden buraya organize sanayi yapılmak isteniyor? Git başka yere yap. Başka yerimiz yok mu?

* Biz buğday, ayçiçeği, mısır ihraç ederdik; şimdi ithal ediyoruz. Hatta samanı bile ithal edecek duruma düştük. Durumumuz içler acısıdır.

* Çiftçi zaten tarladan kazanamıyor. Ayçiçeğini bugün 2 bin 700 TL’ye alıyorsun, posası olan kabuğunu bin 300- bin 600’e satıyorsun.

* Yem çuvalı olmuş 80 TL. Bu koyunlardan kurbanlık olarak 15-20 kuzudan para geliyor.

* Onlardan gübre, mazot geliyor da öyle ekiyoruz. Hem koyun başına destekleme veriyorsun, akabinde de arazilere OSB yapıyorsun.

* Bu nasıl lahana turşusu, bu nasıl perhiz? Ben bunu anlamış değilim.

* O yüzden bunu devlet yetkililerine söyleyin. Tarım ve Orman Bakanlığı, senin görevin ne?

* Köylünün yerleşim alanı varsa arazi de, mera da vermen lazım.

* Yerleşim alanı var, arazi yok, mera yok. Biz ne yapacağız? Bize onlar söylesin.

“BİR TARAF SANAYİ ALANI, BİR TARAF KÖY MEZARLIĞI”

Bilirkişi heyetinin keşif ve incelemesi öncesi köy halkına destek vermek için bölgede bulunan Yüksek Harita Mühendisi Yılmaz Eren de Kavacık köyünün OSB planlarını incelediğini açıklayarak şöyle konuştu:

* Çok güzel çizilmiş, her şeyi düşünülmüş, fonksiyonel bir plan olmadığını gördüm.

* Köylülere de yardımcı olmak açısında bu imar planını, araziye uygulama fikri gelişti.

* Köylülerin de talebiyle bir çalışma yaptık.

* Şeritlerle, kazıklarla organize sanayi bölgesinin yapılacağı alan, koruma sahası, fabrikaların yapılacağı alanlar görsel olarak işaretlendi.

* Bunlar en azından köylülere, dışarıdan gelecek olanlara, buraya OSB yapılmasını istemeyen insanlara bir ölçüde kılavuz olacak.

* Bunun da etkisi olduğunu görüyoruz. Örneğin; burada mezarlığın üzerinden geçen şeritler var.

* Bu mezarlıktan tel örgüler geçecek. Bir taraf sanayi alanı, bir taraf köyün mezarlığı olacak.

* Vahim bir şey var, ben de bunu görsel olarak ifade ettim.

“BİR CİNAYETTİR”

Bilirkişi keşif ve incelemesi sırasında mahkeme kararıyla basın mensuplarının görüntü almasına izin verilmezken, keşif ve incelemenin ardından köy avukatı Bülent Kaçar, OSB ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kaçar, 1/100.000 ve 1/25.000 planlarda mutlak tarım arazisi olan 715 dönümlük alana karma OSB kurulması planına karşı Danıştay 6’ncı Dairesi’ne dava açtıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

* Ekolojik, tarımsal ve hayvansal olarak korunması gereken mutlak tarım arazisine organize sanayi bölgesi kurmak, özellikle karma organize sanayi bölgesi ile buraya genel makine fabrikalarını, tekstil fabrikalarını taşımak bir cinayettir.

* Bütün ülkeye ait olan bu varlık, Kavacık köylülerine rağmen Ankara’da taksitle çok ucuz bir miktara satılmıştır.

* Şimdi de Kavacık köylülerine rağmen bu arazi üzerine de kirletici faaliyetlerin olacağı bir karma organize sanayi bölgesi ile buradaki bütün doğal yaşama, tarımsal ve hayvansal faaliyetlere darbe vurulmaya çalışılıyor.

* Ancak Kavacık köylüleri olarak bilime ve hukuka inanıyoruz.

* Biz, Trakya planlamasında bugüne kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na karşı bu çevreyi, Trakya’nın doğasını, ekolojisini, tarım topraklarını koruduk ve korumaya da devam edeceğiz.

* Elde ettiğimiz onca bilirkişi raporu, danıştay ve mahkeme kararı Trakya’da ana fonksiyonun tarımsal faaliyetler ve hayvancılık olduğunu ortaya koymuştur.

* Bu kesinleşen hükümler ve bilirkişi raporları çerçevesinde inanıyoruz ki bilirkişi heyeti ve Danıştay 6’ncı Dairesi de bu hukuksuz planlamaya geçit vermeyecektir.

* Çünkü Kavacık halkı, Trakya’da bir örnek şekilde birlik ve beraberliğini tüm süreçlerde ortaya koymuştur.

* Kavacık köyü halkı olarak davamızla, planlara itirazlarımızla bu süreci yakınen takip edeceğiz ve bu hukuksuzluğa biz de bir dur diyeceğiz.

İncelemenin ardından bilirkişi heyeti köyden ayrıldı.