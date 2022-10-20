Mezarlıkta eski kız arkadaşını bıçaklayan sanıktan skandal ifadeler

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde, mezarlıkta buluşarak tartıştığı eski kız arkadaşı G.O.’yu (15) boğazından bıçaklayıp, yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan B.A.’nın (15) müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. İlk duruşmada ifade veren sanık B.A., “Korkutmak amacıyla bıçağı çıkardım. Hareket halinde olunca bıçak boynuna denk geldi. Pişmanım” dedi.

Olay, 23 Mayıs sabahı, Germir Mahallesi’ndeki mezarlıkta meydana geldi. B.A. ile mezarlıkta buluşan eski kız arkadaşı G.O. arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. B.A., cebinden çıkardığı bıçakla G.O.’yu boğazından bıçakladı, kendisini ise ayağından yaraladı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan G.O. tedavisinin ardından taburcu edilirken, B.A. ise iyileştikten sonra ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlanıp, iddianame hazırlandı. Kayseri 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edilen iddianamede, B.A. hakkında ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan müebbet hapis cezası istendi.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Kayseri 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık B.A. ile mağdur eski kız arkadaşı G.O. ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşma, sanığın 18 yaşından küçük olması nedeniyle basına kapalı oturumda gerçekleşti.

İddianamedeki ifadesini tekrar ettiği öğrenilen sanık B.A., “G.O. ile ocak ayı gibi sevgili olduk. Şubat ayında ayrıldık. Bu süreçte okulumu değiştirdim. O da benimle aynı okula geçti. Bu arada başka kız arkadaşım oldu. G.O. okulda halen kendisiyle görüştüğüme dair söylentiler çıkardı. Bu da yeni kız arkadaşımı rahatsız etti. Tekrar eski okuluma geçtim. Hakkımda çıkan söylentileri konuşmak için G.O.’yu çağırdım. Aslında mezarlığın yanındaki marketin oradaki parkta konuşmak istemiştim fakat yakın arkadaşlarımın da G.O. ile buluştuğumu görmelerini istemedim. Bundan dolayı mezarlığın üst kısmında buluşmayı teklif ettim” dedi.

“HAREKET HALİNDE OLUNCA BIÇAK BOYNUNA DENK GELDİ”

Öldürme kastı olmadığını ileri süren B.A., “Okulumun etrafı tehlikeli olduğu için bıçak taşıyordum. G.O., bana ve kız arkadaşıma hakaret edince sinirlendim. Bıçağı omzuna saplayacaktım ama G. hareket etti ve boynuna geldi. Çok korktum ve bıçağı yere attım. Kanamasına durdurmak için yanına gittiğimde, G.O. bıçağı benim bacağıma sapladı. İlk müdahalesini önemsemedim ancak ardından 2 kez daha sapladı. Şok halinde olduğu için G.O.’dan özür diledim. Kendisini öldürme kastım yoktu. Bana ve kız arkadaşıma ettiği hakaretler nedeniyle bir anda çok sinirlendim. Korkutmak amacıyla bıçağı çıkardım. Hareket halinde olunca bıçak boynuna denk geldi. Pişmanım” diye konuştu.

“OLAY SONRASI SES TELLERİMDE SORUN OLUŞTU, FİZİK TEDAVİ GÖRÜYORUM”

Olayda yaralanan G.O. ise “Beni özellikle mezarlığa çağırdı. Olayı tasarladı. Olay sonrası ses tellerimde sorun oluştu. Fizik tedavi görüyorum” dedi. Mahkeme heyeti verdiği ara karar ile sanık B.A.’nın tutukluluk halinin devamına hükmederek, mağdur G.O.’ya ait kati raporunun beklenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. (DHA)

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