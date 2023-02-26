Mezarlıkta kan donduran olay! Bedeninin yarısı toprağa gömülü kadın cesedi bulundu

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Alaturka Online
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Olay, saat 17.00 sıralarında Ereğli ilçesi Selvili Mahallesi Mezarlığında meydana geldi. Mezarlığa gelen vatandaşlar tarafından vücudunun bir kısmı toprağa gömülü şekilde kadın cesedi bulundu.

VAHŞİ HAYVANLAR TARAFINDAN SALDIRYA UĞRAMIŞ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Cesedin bir kısmının da vahşi hayvanlar tarafından saldırıya uğradığı belirlendi.

Henüz kimliği belli olmayan kadının cansız bedeni ise yapılan çalışmaların ardından, Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KİMLİK TESPİT ÇALIŞMASI YAPILACAK

Jandarma ekipleri kadının kimliğinin tespit edilip, şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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