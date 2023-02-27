Mezarlıkta yarı gömülü bulunan kadından DNA alındı

Ereğli ilçesi Selvili Mahallesindeki vatandaşlar, dün akşam mezarlıkta vücudunun bir kısmı toprağa gömülü şekilde kadın cesedi gördü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Cesedin bir kısmının da vahşi hayvanlar tarafından saldırıya uğradığı belirlendi. Henüz kimliği belli olmayan kadının cansız bedeni ise yapılan çalışmaların ardından, Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

DNA ÖRNEKLERİ ANKARA’YA GÖNDERİLDİ

Jandarma ekipleri cesedin bulunmasının ardından geniş çaplı soruşturma başlattı. Selvili Mahallesi ve çevresinde kayıp olarak aranan herhangi birinin olmadığı belirlendi. Cesedin kimliğinin belirlenebilmesi için de alınan DNA örnekleri, Ankara Jandarma Kriminal Laboratuvarı Amirliğine gönderildi.(DHA)