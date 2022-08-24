Mezarlıktaki gösteriye polis müdahale etti: 9 gözaltı

Yazan:
Alaturka Online
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Ordu’da 12 Eylül öncesi radikal sol hareket içerisinde yer alan, 78 kuşağından olan ve önceki gün Muğla’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Gökhan Gür’ün cenazesinde çıkan arbede sonucu 9 kişi gözaltına alındı.

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Mezarlıktaki gösteriye polis müdahale etti: 9 gözaltı

Cenazesi Muğla’dan memleketi Ordu’nun Perşembe ilçesine getirilen Gökhan Gür’ün tabutunu ailesinden alarak sloganlar ve ellerinde flamalar eşliğinde mezarlığa götürmek isteyen grup, cenazeyi siyasi bir gösteriye çevirdi.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik güçlerinin uyarısına rağmen slogan ve radikal sol söylemlerine devam eden gruba güvenlik güçleri müdahale etti. Bu sırada çıkan arbedede 9 kişi gözaltına alındı.

Cenazenin toprağa verilmesinin ardından gösterilerine devam eden grup daha sonra dağıldı. Gözaltına alınan 9 kişinin adli işlemleri sürüyor. İHA

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