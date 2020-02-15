Mezarlıktaki utanç verici olay isyan ettirdi

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Alaturka Online
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Mezarlarda ciddi hasarlar meydana gelirken, vandalizm uygulayan, yaşları 16-17 olduğu bildirilen beş gencin gözaltına alındığı öğrenildi.

Geçen yıl kaybettiği 17 yaşındaki oğlunun mezarının tahrip edildiğini gören Olga KomshdoğanSÖZCÜ‘ye yaptığı açıklamada, “Hangi vicdan böyle bir şeyi kabul edebilir?” dedi.

FOTO: SÖZCÜ

Oğlunun tahrip edilmiş mezarını ziyaret eden Olga Komshdoğan, şunları söyledi:

* Burada benim de oğlum yatıyor. Geçen sene kaybettim, 17 yaşındaydı. Kendisiyle aynı yaşta çocuklar gelip onun mezarını tahrip edebiliyor. Hangi vicdan bunu kabul edebilir?

* Üstelik oğlumun ve Hıristiyanlara ait diğer mezarların tahrip edilip yıkıldığını bizden saklıyorlar. Bir mermerci aracılığıyla bunu öğrenebiliyoruz. İçim ağlıyor.

* Benim oğlum yaşasaydı böyle bir şey yapmazdı. Daha önce de yapmışlar ve kimse yakalanmamıştı. Yapanların mutlaka cezalandırılmasını istiyorum. Biz de maddi ve manevi tazminat davası açacağız.

FOTO: SÖZCÜ

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