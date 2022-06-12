Mezuniyet töreninde ‘Ali İsmail Korkmaz’ pankartına gözaltı

Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi’nin mezuniyet töreninde Ali İsmail Korkmaz pankartı açmak isteyen 2 üniversite öğrencisi yaka paça gözaltına alındı.

Kemal ATLAN

Eskişehir Anadolu Üniversitesi‘nin mezuniyet töreni yağmur nedeniyle Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Salonu’nda yapıldı.

Mezuniyet töreninde, 2 Haziran 2013 tarihinde Gezi Parkı protestolarında polis ve sivil kişilerin saldırısına uğrayıp tedavi gördüğü hastanede 38 gün sonra yaşamını yitiren Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencisi Ali İsmail Korkmaz’ı anmak için bir grup öğrenci tarafından, ‘Ali İsmail Korkmaz’ı unutmadık’ yazılı pankart açılmak istendi.

Pankart açarak yürümelerine izin vermeyen üniversite güvenlik görevlileri öğrencilere sert müdahalede bulundu.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Üniversitenin mezuniyet töreninde pankart açmak istemeleri nedeniyle, üniversitenin güvenlik görevlilerinin sert müdahalesi ile karşılaşan öğrenciler yaka paça salondan dışarı çıkartıldı.

Güvenlik görevlilerinin sert müdahalesi ile ilgili görüntüler, Eskişehir’de üniversite öğrencileri tarafından yayınlanan ‘Mevzu’ isimli derginin sosyal medya hesabında; ‘Bugün Anadolu Üniversitesi’nin mezuniyet töreni sırasında ‘Ali İsmail’i unutmadık’ yazılı bir pankart açan iki İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencisi güvenlik görevlileri ve sivil polisler tarafından darp edilerek gözaltına alındı’ ifadeleri ile paylaşıldı.

SERBEST BIRAKILDILAR

‘Ali İsmail Korkmaz’ı unutmadık’ yazılı pankart açmak istedikleri gerekçesi ile Anadolu Üniversitesi özel güvenlik görevlileri tarafından yaka paça salondan çıkartılarak gözaltına alınan 2 üniversite öğrencisi Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından emniyete götürüldü. İfadeleri alınan 2 üniversite öğrencisi daha sonra serbest bırakıldı.