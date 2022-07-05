Mezuniyet töreninde öğrencinin konuşmasını engelleyen dekan yuhalandı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde Tıp Fakültesi Dekanı Deniz Demiryürek, dönem temsilcisi Kaya Avşar’ın konuşmasını engellemek isteyince yeni mezun hekimler tarafından yuhalandı.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde mezuniyet konuşması yapan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Kaya Avşar’ın konuşması, Dekan Deniz Demiryürek tarafından engellenmek istendi.

Mezun olan öğrenciler ve aileleri, engelleme girişiminin ardından Demiryürek’e tepki göstererek, Demiryürek’i yuhaladı. Salonda bulunan katılımcıların tepkisi üzerine Avşar konuşmasına devam etti.

“BİLİM, SİYASİ KAYGILARIN OLMADIĞI ÖZGÜR PLATFORMLARDA İLERLER”

Avşar’ın “Mesleğimize ve meslektaşlarımıza sahip çıkmalıyız. Bilim, baskıların, siyasi kaygıların olmadığı demokrasinin ön planda olduğu özgür platformlarda ilerler. Aidiyet duygusu yüksek akademisyenlerimizin kendi kaderlerini kendileri belirlediğinde daha ileri gidebileceğimizi düşünüyorum. Üniversitemiz kadrolarının dahil olmak üzere öncelikle siyasilerin beklentilerini karşılamaktan çok üniversitemizdeki bilim insanlarının isteklerinin değerlendirilmek olmalıdır” sözlerinin ardından Demiryürek engelleme girişiminde bulundu.

“HAYATTA EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR”

Engelleme girişiminin ardından gelen tepkiler sonucunda konuşmasına devam eden Avşar, sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye’deki bütün akademisyenlerin desteklenmesi, ilmin aydınlattığı üniversitelerde demokrasinin hakim olması gerektiğine inanıyorum. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir”

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