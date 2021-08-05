MGK toplantısı sonrası dikkat çeken açıklama

Milli Güvenlik Kurulu sonrası yapılan açıklamada, dünya ile birlikte Türkiye’nin çeşitli illerinde etkili olan yangınlara karşı yürütülen mücadelenin ele alındığı bildirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığındaki MGK toplantısı sona erdi. Toplantı 3.5 saat sürdü.
MGK Bildirisinde, dünya ile birlikte Türkiye’nin çeşitli illerinde etkili olan yangınlara karşı yürütülen mücadelenin ele alındığı bildirildi.
Bildiride Terör örgütlerine karşı kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar ile hudut güvenliğine yönelik alınan ilave önlemler hakkında Kurula bilgi sunulduğu belirtildi.
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