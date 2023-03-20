MHK Başkanı Lale Orta: Kimseye baskı, manipülasyon yapmadım

Süper Lig’İn 25. haftasında Nef Stadı’nda oynanan Galatasaray-Kasımpaşa maçında Ryan Donk’un Nicolo Zaniolo’yu ittiği ve hakem yorumcularının “Kırmızı kart olmalıydı” dediği pozisyon için MHK Başkanı Lale Orta’nın yayıncı kuruluşu arayarak, “Yorumlarınızı tekzip edin” diye baskı yaptığı, VAR odasından başka bir görüntüyü yayıncı kuruluşa gönderdiği iddia edilmişti.

YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, “Umarım Lale Orta hakkındaki iddialar doğru değildir” derken, günlerdir beklenen açıklama gelmiş, MHK Başkanı Orta, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

‘UZAKTAN YAKINDAN ALAKASI YOKTUR!’

“Yayıncı kuruluş yorumcularına baskı yapıldığı, müsabaka özet görüntülerine pozisyon ekletilmek istendiği, maçlar sırasında VAR Merkezi’ne girildiği belirtilen iddiaların gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Bahsi geçen pozisyonu farklı açıdan ve daha net şekilde değerlendirme imkanı sağlayan yayıncı kuruluşa ait görüntü hakkında beIN Sports yetkilileri ile iletişim kurulmuştur ve söz konusu pozisyon ile ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.”

Donk’un Zaniolo’yu ittiği pozisyon için tüm yorumcular “Net kırmızı kart” görüşünde birleşirken, VAR Merkezi’nden yayıncı kuruluşa farklı bir görüntü gönderildiği iddia edildi.

‘VAR MERKEZİNE GİRİLMEDİ, GİRİLMEYECEK’

“Maçlardan alınan görüntüler kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla kullanılmaktadır. Tüm görüntüler, yayıncı kuruluşta yayınlamak üzere hazırladığımız ’Kuralına Göre’ programını hazırlamak için MHK’nin kullanım yetkisindedir. Maçlar sırasında asla VAR Merkezi’ne girilmemiştir. Girilmeyecektir. Amacımız kuralları kulüplere ve futbolseverlere tam ve doğru açıklamaktır.”

SUSKUNLUĞUNU BOZDU

VAR ve hakem kararlarına ilişkin tartışmalar sürerken MHK Başkanı Lale Orta, TRT SPOR’da yayınlanan Stadyum programında gündemdeki tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

“GÜNDEMİN ÖNÜNE OTURMAK HİÇ İSTEMEDİM”

Gündemin en önüne oturmayı hiç istemediğini vurgulayan Orta, “Yapımda böyle bir şey yok. İletişimden yanayım. Neden böyle bir konu çıktığını bilmiyorum. Donk pozisyonunda, televizyonda pozisyonun kırmızı kart olması gerektiği söylendi. Hakemlerden aldığım bilgide Donk’un ayağa basmadığını öğrendim. Böyle bir olayın farklı bir açıdan kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini, kamuoyunun gerçeği bilmesini istedim. Asla bir kulübe manipülasyonum olamaz. Gösterilmeyen pozisyonun gösterilmesini istemek nasıl manipülasyon olabilir?” dedi ve ekledi:

“HİÇBİR PROGRAMA BASKI YAPMADIM”

“Buradaki sorun kart değil. Gösterilmeyen açıyı, o pozisyonun o açıdan gösterilmesi gerektiğini ve bazı düzeltmelerin yapılması gerektiğini düşündüm. Hiçbir şekilde bir programa asla baskı yapmadım. Bu bana asla yakışmaz. Adaleti savunan bir insanım. Herkes için şeffaflık diyorum. Eğer başka bir maçta, başka bir görünmeyen pozisyon olursa aynı şekilde davranırım.”

“POZİSYONLARI DİNLEYİP NOTLAR ALIYORUM”

“Bütün hakemleri takip ediyoruz. Maç izleme ekibimiz önemli pozisyonları gönderiyor. Bunlar zaten beIN Sports’un görüntüleri. Her hafta bütün önemli pozisyonları detayları ile inceleyerek hakemlerin gözlemci raporları ile karşılaştırarak yeni haftaya başlıyoruz. Dinlemem gereken pozisyonları dinleyip notlar alıyorum. Hakemlerimizin hakkını savunmak zorundayız.”

“POZİSYONLARI TEK TEK İNCELİYORUZ”

“Ödül sistemimiz olduğu gibi ceza sistemimiz de olacak. Bütün maçların önemli pozisyonlarını izliyorum, izleyeceğim de. Haftanın değerlendirmesini, zaten maçta görevli olan Merkez Hakem Kurulu görevlisi rapor vermek zorunda. İzleme ekibimiz var. Önemli pozisyonları kesiyorlar, detaylı gönderiyorlar. Tek tek inceliyoruz. VAR merkezinde değerlendirme yaparak hakemlerin çok daha fazla iyi seviyeye gelmesi, güvenli huzur ortamı oluşturmasını, kimsenin hakkını yenmemesini, haklı olanın kazanmasını istiyoruz. Hiçbir takıma ne yakınız, ne uzağız.”

“EN UFAK BİR ART NİYET YOK”

“Benim için önemli olan adalettir, dürüstlüktür. Yaptığım her işin altında en ufak bir art niyet yoktur. Adaletli bir yönetim göstereceğime söz vererek, yemin ederek geldim. Hakem atamalarında kullanılan algoritmada yenilikler yaptık. Yeni başlayan bir uygulama, bir çok kriterler ekledik. Belli cezalar alan hakemler alt klasmandan başlayacaklar yönetmeye. Daha iyileştirmeye yönelik, yoldayken fark ettiğimiz bir sorun oluyorsa onun da notunu alıyoruz.”

“BAŞARILI OLMAYA GELDİM”

“11 yıl FIFA hakemliği yaptım. Şampiyonlar Ligi maçı yönettim. Geçmişinizde birçok şeyi başardığınızda yöneticilik yaptığınızda da başarılı olmak istiyorsunuz. Başarılı olmaya geldim. Sadece 4 ay için değil federasyonda seçim yapıldıktan sonra da hizmet etmek istiyorum. Ben başarılı olmaya geldim. Yine hakemlerimize hizmet etmek istiyorum. Gönülleriyle, sevgileriyle maçları yönetiyorlar. Daha fazla emek verdiklerini görüyorum. Hakemliğin çok daha fazla hak edilen yerde olması için, bu saygın ortamı toplumun huzurunda da bir yerlere gelmesi için çalışacağım.”

“İSTEDİĞİM HER POZİSYONU TELEFONUMA GETİRME HAKKIM VAR”

“Bütün görüntüler, benim kullanımımda. Bir MHK Başkanının bir pozisyona nereden ulaştığının bir önemi yoktur. İstediğim pozisyonu her yerden isteme ve telefonuma getirme hakkım var. Bu gizli bir durum değil. VAR merkezi de benim kontrolüm altında. Ben istediğim görüntüyü oradan çıkartabilirim. Yasal olmayan bir şey yapmıyoruz. Bir MHK Başkanı kurumun en üst seviyesindeki insandır.”

“İSTEDİĞİM POZİSYONU İSTEDİĞİM YERDEN GETİREBİLİRİM”

“Yasal olmayan hiçbir şey yapmadım. Pozisyonları isteme hakkına sahibim. MHK başkanının, bir pozisyona nasıl ulaştığının çok önemi yoktur. Ben istediğim pozisyonu, istediğim yerden telefonuma getirtebiliyorum. Tendona basıldığı söyleniyorsa ve bunu gösteren bir görüntü varsa bu kullanılmalı. Görüntü sızdırma diye bir şey yok. Bütün her şeyi kontrol etme değerlendirme, pozisyonlara bakma, istediği pozisyonları isteme hakkına sahiptir. Kamuoyunun istediği pozisyonları mutlaka tartışacağız. “

“YARI OTOMATİK OFSAYT SİSTEMİ GELECEKTİR”

“Türkiye, dünyadaki bütün gelişmeleri takip edip uyguluyor. Yarı otomatik ofsayt sistemi de mutlaka Türkiye’ye gelecektir. Hak edenin kazanacağı hakemlerin etkisinin olmayacağı başarılı olanın şampiyon olacağı bir sezon diliyoruz.

“ŞEFFAFLIĞIMIZ DEVAM EDECEK”

“Her kulübün bize geri bildirimleri var, pozisyonları soruyorlar ve gerekli cevapları danışmanımızla beraber geri dönüş yaparak veriyoruz. Objektifliğimiz, şeffaflığımız her şekilde devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.”