MHK Başkanı Lale Orta: Kimseye baskı, manipülasyon yapmadım

Ryan Donk’un Kasımpaşa maçında Zaniolo’yu ittiği ve hakem yorumcularının “Kırmızı olmalıydı” dediği pozisyon için MHK Başkanı Lale Orta’nın yayıncı kuruluşu arayarak, “Yorumlarınızı tekzip edin” diye baskı yaptığı, VAR odasından başka bir görüntüyü yayıncı kuruluşa gönderdiği iddia edilmişti.

YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, “Umarım Lale Orta hakkındaki iddialar doğru değildir” derken, günlerdir beklenen açıklama gelmiş, MHK Başkanı Orta, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

‘UZAKTAN YAKINDAN ALAKASI YOKTUR!’

‘Yayıncı kuruluşla konuşuldu’ “Yayıncı kuruluş yorumcularına baskı yapıldığı, müsabaka özet görüntülerine pozisyon ekletilmek istendiği, maçlar sırasında VAR Merkezi’ne girildiği belirtilen iddiaların gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Bahsi geçen pozisyonu farklı açıdan ve daha net şekilde değerlendirme imkanı sağlayan yayıncı kuruluşa ait görüntü hakkında beIN Sports yetkilileri ile iletişim kurulmuştur ve söz konusu pozisyon ile ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.”

Donk’un Zaniolo’yu ittiği pozisyon için tüm yorumcular “Net kırmızı kart” görüşünde birleşirken, VAR Merkezi’nden yayıncı kuruluşa farklı bir görüntü gönderildiği iddia edildi.

‘VAR MERKEZİNE GİRİLMEDİ, GİRİLMEYECEK’

“Maçlardan alınan görüntüler kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla kullanılmaktadır. Tüm görüntüler, yayıncı kuruluşta yayınlamak üzere hazırladığımız ’Kuralına Göre’ programını hazırlamak için MHK’nin kullanım yetkisindedir. Maçlar sırasında asla VAR Merkezi’ne girilmemiştir. Girilmeyecektir. Amacımız kuralları kulüplere ve futbolseverlere tam ve doğru açıklamaktır.”

SUSKUNLUĞUNU BOZDU

VAR ve hakem kararlarına ilişkin tartışmalar sürerken MHK Başkanı Lale Orta, TRT SPOR’da yayınlanan Stadyum programında gündemdeki tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

“GÜNDEMİN ÖNÜNE OTURMAK HİÇ İSTEMEDİM”

Gündemin en önüne oturmayı hiç istemediğini vurgulayan Orta, “Çok zor bir görevdeyim ve çok zor bir zamanda geldim ama başarılı olmak için tüm ekibimle beraber çok çalışıyoruz. Adaleti, şeffaflığı getirmek istiyoruz. Kafalarda soru işareti bırakmak istemiyoruz, çok netiz. Öncelikle ben kamuoyunu bu kadar meşgul ettiğim için özür diliyorum. Gündemin en önüne oturmak hiç istemedim.” dedi ve ekledi:

“HİÇBİR PROGRAMA BASKI YAPMADIM”

“Hiçbir programa hiçbir baskı yapmadım. Baskı ile sorun çözüleceğine inanmıyorum. Donk pozisyonundaki mesele sarı kart kırmızı kart meselesi değildi. Kramponun tendona bastığı için kırmızı kart olması gerektiği söylendi.”

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