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MHK Başkanı Lale Orta’dan Süper Lig kulüplerine çağrı: Pozisyonları bize göndersinler, açıklayalım

Yazan:
Alaturka Online
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Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta, yayıncı kuruluşta katıldığı programda hayata geçirecekleri uygulamayı anlattı.

Kulüplerin MHK’ya gönderecekleri pozisyonları bir çatı altında buluşup açıklayacaklarını aktaran Orta, şunları söyledi:

“17 kulübümüz ve hepsinin değerli teknik direktörlerinin bizden açıklanmasını istedikleri pozisyonlar varsa her ay 1 gün belirleyelim. İkişer pozisyonu bize göndersinler. İster TFF çatısı altında ister Kulüpler Birliği çatısı altında buluşalım. Federasyonumuz da uygun gördüğü takdirde tüm pozisyonları şeffaflıkla açıklayacağımızı MHK olarak tekrar dile getirelim.”

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