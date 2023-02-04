MHK’dan ilginç atamalar! Fenerbahçe isyan etti

Fenerbahçe’de Adana Demirspor maçında hakem Ali Palabıyık ve VAR’da Koray Gençerler’in kararlarının yankısı artarak sürdü. Sarı-lacivertliler adına ilginç bir gerçek herkesin dikkatini çekti. Süper Lig’de bu sezon tam 6 kez ceza çekmiş hakemlerin geri dönüş maçları hep Fenerbahçe’ye denk geldi. Özellikle Adana Demirspor maçındaki tepkilerin hemen ardından pazartesi günkü Konyaspor maçına 7 haftadır düdük çalmayan Atilla Karaoğlan’ın atanması bu gerçeği tamamen gözler önüne serdi.

Ligde 5’i orta 1’i yardımcı olmak üzere ceza çeken hakemlerin dönüşlerinin Fenerbahçe maçlarına denk gelmesi tesadüf gibi dursa da sarı-lacivertli camia tarafından kabul edilmiyor. Sarı-lacivertliler adeta sistematik bir şekilde bu atamaların olduğuna işaret ediyor. Özellikle son Adana Demirspor maçında Ali Palabıyık’ın yönetimi sabırları taşırmış durumda. İşte cezası biten veya ara verdikten sonra yeniden görev veren hakemlerin atandığı sezon başından beri sıralaması şöyle oldu:

Süper Lig’de 11. haftadaki Fenerbahçe-Başakşehir maçına 3 hafta görev almayan Zorbay Küçük atandı, 15. haftada Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde 5 hafta görev yapmayan yardımcı hakem Serkan Çimen geldi, 17. haftadaki Antalyaspor-Fenerbahçe mücadelesinde 3 hafta görev almayan Kadir Sağlam atandı, 21. haftada Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında 5 hafta görev almayan Volkan Bayarslan görevlendirildi. Son oynanan Adana Demir-Fenerbahçe maçında 3 hafta sonra Ali Palabıyık’a görev verildi.

TEKRAR SERKAN ÇİMEN

Fenerbahçe-Konyaspor maçıyla beraber 7 hafta sonra düdük çalacak Atilla Karaoğlan kadar yardımcı hakem Serkan Çimen’in de görevlendirilmesi bir diğer detay oldu. Daha önce Başkan Ali Koç’un 15. haftada Trabzonspor deplasmanında görevlendirilen Serkan Çimen konusundaki tepkileri biliniyordu.

Ali Koç, o dönem “Serkan Çimen için açıklama yaptık. Trabzonspor maçında bir hakem hatası olduğunu söylemiyorum ancak bunu yapmak garip. 46 yardımcı hakem var, böyle bir maça hangi hakem atanmasın diye sorulsa, Serkan Çimen çıkar” açıklamasını bile yapmıştı. Ancak tartışmalı bir ortamda Fenerbahçe’nin ilk maçına yardımcı olarak yeniden Serkan Çimen atandı.

KARAOĞLAN GÖNDERMESİ

Sarı-lacivertli kulüp, dün akşam saatlerinde sosyal medya hesaplarından bir paylaşım daha yaparak Gaziantep-Beşiktaş maçından tam 7 hafta sonra kendi maçlarına atanan Atilla Karaoğlan göndermesinde bulundu. O maçtaki VAR kayıtlarını tekrar yayınlayan Fenerbahçe, “6 Şubat Pazartesi günü, evimizde Konyaspor ile oynayacağımız karşılaşmaya Atilla Karaoğlan atandı” mesajını yazdı.

KORAY GENÇERLER YİNE ‘EL’ DEDİ

Adana Demirspor-Fenerbahçe mücadelesinde 14. dakikada çok tartışılan Mert Hakan’ın iptal edilen golünde VAR hakemi Koray Gençerler sert tepki gördü. Gençerler’in 2020-21 sezonunda 8. haftadaki Fenerbahçe-Konyaspor maçında birebir aynı kararı akıllara geldi.

O mücadelede de skor 0-0 iken Pelkas’ın attığı gol öncesinde Enner Valencia’nın elle oynadığı gerekçesiyle Koray Gençerler VAR’da golü iptal etmişti. Önceki gün de yine VAR’da olan Gençerler, Mert Hakan’ın elle oynadığını belirtip, iptal kararı verdi.

3 HAFTA ÖNCE ‘PENALTI’ VERDİ

Adana Demirspor-Fenerbahçe maçında ilk yarıda Michy Batshuayi’nin pozisyonunda hakem Ali Palabıyık tarafından verilmeyen penaltı kamuoyunda ciddi anlamda yankı buldu. Bu maçtan 3 hafta önce Ümraniyespor-İstanbulspor karşılaşmasında görev yapan aynı Ali Palabıyık, benzer pozisyonunda 12. dakikada Ümraniyespor lehine tereddütsüz penaltı vermişti.

“OFSAYTIMSI, ELİMSİ”

Mert Hakan Yandaş’ın Adana Demirspor maçında el gerekçesiyle sayılmayan golü için Fenerbahçe’den dün de bir paylaşım geldi. Golün tekrarını yayınlayan sarı-lacivertliler, “Ofsaytımsı, elimsilerin altında kalacaksınız! Böyle bitmeyecek!” mesajını paylaştı.

“BİZ MAĞDUR OLDUK”

Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus, Adana Demirspor maçında yaşanan tartışmalı hakem kararlarına dair FB TV’ye açıklamalarda bulundu. Jesus, “Mağdur olduk. Adaletsiz hakem kararları oldu. İki tane penaltımız vardı. VAR devreye girebilirdi ama devreye girmek istemediler. Normal bir hakem yönetimi olsaydı bu maçı kazanırdık. Her şey adil bir şekilde ilerlerse, biz zaten liderliği alırız” dedi.

Ali Palabıyık’ın yönetimi ve kırmızı kartıyla ilgili de konuşan Portekizli hoca, “Yıllardır bu işi yapıyorum ve hiç böyle bir şey görmedim. Maç sonunda hakeme saygısızlık yapmadım, son pozisyon hakkındaki görüşüne katılmadığımı söylemek için yanına gittim. Türkiye’ye geldiğimden beri hakemler hakkında konuşmadım. Onlara saygı duyuyorum ama son yaşananlar fazlaydı. Kırmızı kartın nedenini bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

“İFLASIN BELGESİ”

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Adana Demirspor maçındaki hakem tartışmalarının ardından yöneticilerle beraber TFF’yi ziyaret etti. Başkan Mehmet Büyükekşi ile görüşen Ali Koç daha sonra açıklamalar yaptı. Fenerbahçe Başkanı, “Nelerden, ne için rahatsızlık duyduğumuzu ifade ettik. Sivasspor-Galatasaray maçında yaşananlar, A.Demir-F.Bahçe maçında yaşananlar, hakemlik müessesesinin iflasının belgesidir. Türk hakemlerle bu işin gitmeyeceği ortada. Akıl akıldan üstündür. Yabancı hakemleri denememiz lazım dediğimiz noktaya geldik” dedi.

Ali Palabıyık’a tepki gösteren Ali Koç, “Ali Palabıyık bir daha maç alır, almaz… Onu bilemem. Bildiğim bir şey var ki; o arkadaş bir daha bizim stadyumumuza, biz yönetimdeyken giremez. Kendisinin birçok şaibeli maçı var. Yeni değil, eski MHK’nin ataması. Giderayak bombayı bıraktılar. İnşallah yeni MHK, bu sıkıntıları giderir” dedi. Koray Gençerler’den de bahseden Koç, “VAR’da sıkıntı olmaz olur mu? Koray Gençerler 2 sene önce Konyaspor maçında Pelkas’ın müthiş golünü aynı şekilde iptal etti. Bir yerden el kararı çıkardı, iptal ettirdi” diye ekledi.

“NE HİKMETSE…”

Hakem hatalarının son dönemde arttığını ve lig yarışının etkilendiğini dile getiren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “VAR ve hakem hatalarıyla Sivasspor maçından 3 puan, şimdi 2 puan ve toplam 5 puan nasıl olacak bu işler. Akıllardan silinmeyecek fahiş hatalar ne hikmetse bir takımın aleyhine, başka bir takımın lehine işlemektedir” yorumunu yaptı.

Yabancı hakem konusunu özellikle vurgulayan Başkan Ali Koç, hemen harekete geçilmesi gerektiğini bildirdi. Ali Koç, “Bu sezon olur mu bilmem ama en azından VAR’da yabancı hakemlerden faydalanabiliriz. Bu konuda ısrarcı olmalıyız. Bunu deneyen ülkeler var. En başından beri söylediğimiz noktaya geldik” ifadelerini kullandı.