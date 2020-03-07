MHK’dan kadın hakemlere görev

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bu hafta sonu oynanacak Profesyonel Ligler, Bölgesel Amatör Ligi, Kadınlar Ligleri, Akademi Ligleri, Amatör Kümeler ve Turkish Women’s Cup müsabakalarında olmak üzere 486 vizeli kadın hakemden 406’sını (yüzde 84) görevlendirdi.

Bu hakemlerin 16’sı Turkish Women’s Cup’ta, 6’sı TFF 3. Lig’de, 40’ı BAL Ligi’nde, 29’u Kadınlar Ligi’nde, 37’si Akademi Ligleri, 278’i de Amatör Küme’de sahada yer alacak.

MHK, ayrıca tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü de kutladı. MHK’den yapılan açıklamada, “Kadın hakemlerimize görevlerinde başarılar diler, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlarız” denildi.