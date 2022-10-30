MHP açıkladı: 11 ülkede daha seçim sandığı kurulacak

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 11 ülkede daha seçim sandığı kurulacağını duyurdu.

MHP’li Feti Yıldız, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. 11 ülkede daha seçim sandığı kurulacağını ifade eden Yıldız, şu ifadeleri kullandı;

*Yurtdışındaki seçimlerde bir temsilcikte sandık kurulabilmesi için gereken asgari seçmen sayısı 500’kişidir. 2018 Yılında yapılan seçimlerde 60 Ülkedeki 123 Temsilciliğimizde 3.163 sandık kurulmuştu.

“71 ÜLKEDE OY KULLANILACAK”

*2023 seçimlerinde ise 11 Ülkede daha seçmen sayısının 500’ü geçmesi sebebiyle sandık kurulacaktır. Böylece 71 ülkede oy kullanılacaktır.

*24 Haziran 2018 seçimlerinde yurt dışında kayıtlı seçmen sayısı 3.044.837 Toplam oy kullanan seçmen sayısı: 1.525.279 Geçerli oy sayısı: 1.505.809 Geçersiz oy sayısı: 19.470 Seçime katılma oranı: % 50.09 Cumhur İttifakının aldığı toplam oy: 899.563 Oy oranı :%59.73

*Yeni oy sandığı kurulacak ülkeler ve seçmen sayıları:

1-Afganistan 697

2- Belarus. 559

3- Brezilya 537

4-Estonya 521

5-Karadağ. 646

6-Libya. 540

7-Litvanya. 523

8-Malezya. 550

9-Nijerya. 512

10-Pakistan 720

11-Portekiz. 697

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