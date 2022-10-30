MHP açıkladı: 11 ülkede daha seçim sandığı kurulacak

Yazan:
Alaturka Online
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MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 11 ülkede daha seçim sandığı kurulacağını duyurdu.

Yayınlanma: 22:30 – 30 Ekim 2022 Güncellenme:

MHP açıkladı: 11 ülkede daha seçim sandığı kurulacak

MHP’li Feti Yıldız, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. 11 ülkede daha seçim sandığı kurulacağını ifade eden Yıldız, şu ifadeleri kullandı;

*Yurtdışındaki seçimlerde bir temsilcikte sandık kurulabilmesi için gereken asgari seçmen sayısı 500’kişidir. 2018 Yılında yapılan seçimlerde 60 Ülkedeki 123 Temsilciliğimizde 3.163 sandık kurulmuştu.

“71 ÜLKEDE OY KULLANILACAK”

*2023 seçimlerinde ise 11 Ülkede daha seçmen sayısının 500’ü geçmesi sebebiyle sandık kurulacaktır. Böylece 71 ülkede oy kullanılacaktır.

*24 Haziran 2018 seçimlerinde yurt dışında kayıtlı seçmen sayısı 3.044.837 Toplam oy kullanan seçmen sayısı: 1.525.279 Geçerli oy sayısı: 1.505.809 Geçersiz oy sayısı: 19.470 Seçime katılma oranı: % 50.09 Cumhur İttifakının aldığı toplam oy: 899.563 Oy oranı :%59.73

*Yeni oy sandığı kurulacak ülkeler ve seçmen sayıları:

1-Afganistan 697
2- Belarus. 559
3- Brezilya 537
4-Estonya 521
5-Karadağ. 646
6-Libya. 540
7-Litvanya. 523
8-Malezya. 550
9-Nijerya. 512
10-Pakistan 720
11-Portekiz. 697

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