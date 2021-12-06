MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ ve beraberindeki MHP’liler Alparslan Türkeş Vakfı’nın önüne giderek, vakıfta bulunanlara “Ülkücülerin nefesi arkanızda. Sizi uyardım bir daha da uyarmayacağım” dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #mhp #alparslantürkeş #ülkücü #alparslantürkeşvakfı #devletbahçeli #turgaybaştuğ #haber #shorts #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Türkeş Vakfı’na gözdağı veriyor… “Ülkücülerin nefesi arkanızda!”