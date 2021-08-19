MHP bu kadar düşük seviyeye inmeyi nasıl beceriyor?





Bahçeli'ye sorduğum bir soru nedeniyle MHP genel sekreteri İsmet Büyükataman imzasıyla çok ağır hakaretlerle dolu bir açıklama aldım. MHP'nin neden bu kadar düşük seviyeli açıklamalar yaptığını bilemiyorum. Ancak bunun demokratik hukuk sistemimize hiçbir yararı olmadığı ortada. Bu sohbetimde, Korkusuz gazetesinde yazdığım cevap metnini esas alarak MHP'den gelen açıklamaya olan tepkili dele getiriyorum. Bu tür konularda asla gerilememek ve gerekenleri kayda geçirmek zorunda hissediyorum kendimi.

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