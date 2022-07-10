CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un konuk olduğu yerel bir televizyon programına mesaj atarak katılan MHP Elazığ İl Başkanı Semih Işıkver, “MHP, CHP’den fazla oy almazsa istifa edip şehri terk edeceğim” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ’ın yerel bir televizyon kanalında programa katıldı. Gündeme dair değerlendirmeleri sırasında MHP Elazığ İl Başkanı Semih Işıkver’in Gürsel Erol’un milletvekili olamayacağına dair mesaj atmasına Erol tepki göstererek, “Bir parti il başkanının kendi partisinin o şehirde varlığını hissettirmektir. Bir başka partinin varlığıyla ilgili kaygı yaratmak yada onu sorgulamak değildir” dedi.

“GÜRSEL BEYİN KAZANMAK İÇİN İŞİ ZOR”

CHP Milletvekili Gürsel Erol’un seçimlerde işinin zor olacağını belirten MHP Elazığ il başkanı Semih Işıkver, “Sayın Milletvekilini izliyorum konuştuğu konularla ilgili birçok şeyi desteklediğimi ifade etmek istiyorum. Milletin, devletin nafakasını kovalayanlarla hesaplaşacaklarını söylemesi kendisi adına çok cesur bir söylem olarak değerlendiriyorum. Genel seçimlerde genel merkez politikalarını konuşmayalım herkes belediye seçimlerindeki gibi kendi projelerini anlatsın. Yüzlerce konuyu alt alta koyduğumuz ciddi bir siyasi tecrübesi olsa da birinci sırada da olsa Gürsel beyin kazanmak için işinin çok zor olacağı açıkça görünmektedir” diyerek sunucuya mesaj attı.

“ELAZIĞ’DA MHP’DEN FAZLA OY ALACAĞIZ”

Işıkver’in attığı mesaja tepki gösteren Erol, şöyle konuştu:

* “Ben bu soruları muhatap bile almak istemem. Bir siyasi partinin iddiası ben bu şehirden milletvekili çıkartacağım, ben bu şehrin belediye başkanlığını alacağım olmalıdır.

* Ben ‘MHP milletvekili çıkarmamalı diyemem’ benim böyle bir hakkım yok. Ben kendimi anlatırım ‘ben bu ilde milletvekili olacağım’ derim. Bir başka partinin milletvekili çıkarıp çıkarmayacağı üzerine iddia ortaya koyamam bu nasıl bir iddia? Niye partisin o zaman niye il başkanısın, niye aday değilsin ve aday çıkardığın kişiye haksızlık değil mi?

* Biz iddialıyız Elazığ’da bu dönem cumhur ittifakının dört milletvekili AKP‘de ama bu iki milletvekilini ben alacağım demek yerine CHP milletvekili çıkaramayacak diyor. Sanane, sen zaten bana oy vermeyeceksin senin partin var çünkü bu nasıl bir mantıktır anlamıyorum.

* Bir parti il başkanının kendi partisinin o şehirde varlığını hissettirmektir. Bir başka partinin varlığıyla ilgili kaygı yaratmak yada onu sorgulamak değildir. Semih beyin bütün amacı CHP’nin milletvekili çıkarmasını engellemekse o zaman yarın kendisi aday olduğunda ne diyecek ‘arkadaşlar bana oy vermeyin yeter ki Gürsel Erol’a oy vermeyin’ mi diyecek?

* Yarın siz milletvekili adayı olduğunuzda vatandaş size ‘sen seçilmek için bir şey söylemiyordun ki sen CHP’nin seçilmemesiyle ilgili söylüyordun’ demeyecek mi? Böyle bir mantık olabilir mi?

* Ben bir iddia ortaya koyuyorum eğer Semih bey MHP’nin adayı olursa biz MHP’den fazla oy alırız. Ben bir iddia ortaya koyuyorum. Elazığ’da MHP’den fazla oy alacağız.”

“İSTİFA EDER ŞEHRİ TERK EDERİM”

“Açık ve net söylüyorum CHP milletvekili çıkarmayacak” diyen MHP’li Işıkver ise, şu ifadeleri kullandı:

* “MHP birinci parti olacak iftira atıyor çamur at izi kalsın konuştuklarıyla neleri ima ettiği açık bir şekilde görüyor ve hodri meydan diyorum. 20 senedir ticaretin içerisindeyim bırakın hakkımda verilmiş bir hüküm açılmış bir soruşturma dahi yoktur.

* Bir siyasetçi net olacak. MHP, CHP’den fazla oy almazsa ben bu şehri terk edeceğim. Kendi terk edecek mi? Gürsel bey MHP adayından fazla oy alırsa ben istifa edeceğim” ifadelerini kullandı.