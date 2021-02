MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın'dan Türk Dünyası gündemine dair açıklama:

ANKARA (AA) – MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, "Türk milleti, dünden bugüne her zaman hak ve hakikatin savunucusu olarak dost ve mazlumlara güven ve umut art niyet sahiplerine yani düşmanlara da korku ve endişe kaynağı olmuştur." ifadelerini kullandı.

Aydın, Türk Dünyası gündemine dair yaptığı yazılı açıklamada, bağımsızlık ve hürriyeti kendine karakter edinmiş Türk Milletinin her ferdinin dünyanın farklı coğrafyalarında ve farklı idari yapıları içerisinde bu temel özelliğinden ödün vermeme mücadelesine tanıklık ettiklerini bildirdi.

Uzak Doğudan Orta Doğuya, Balkanlardan Kafkaslara kadar dünyanın birçok coğrafya ve ülkesini kendine yurt edinmiş soydaş, akraba ve dostların karşılaştıkları sorunların ve sıkıntıların farkında ve bilincinde olduklarını belirten Aydın, şöyle devam etti:

"Türk milleti, dünden bugüne her zaman hak ve hakikatin savunucusu olarak dost ve mazlumlara güven ve umut art niyet sahiplerine yani düşmanlara da korku ve endişe kaynağı olmuştur. Bu bilinçle, günümüzde özellikle ve öncelikle Doğu Türkistan ve Batı Trakya Türklüğüne reva görülen demokrasi ve temel insan haklarıyla bağdaşmayan uygulamaları asla kabul etmediğimiz, yapılanları da uluslararası her platform ve bağlamda dünya kamuoyunun dikkatlerine ve ilgilerine sunup bir an önce çözüme ulaşması için azami gayret içinde olduğumuzu belirtmek isteriz.

Bu bağlamda asla unutmadığımız ve unutmayacağımız diğer bir hususta, bugün 29'uncu yılında dahi yalnızca acı hatıralarıyla anımsadığımız Hocalı katliamıdır. Çünkü Karabağ işgaline 44 günde destansı bir mücadeleyle son verilmesi Türk tarihine altın harflerle düşen bir not olsa da yüzyıl önceki gibi bizlere hala reva görülen soykırım ve mezalimleri unutursak şayet, yeniden tekerrür edeceği gerçeğinin de önünü açmış oluruz."

– "Kırım Türklüğünün haklı davasının yanında olduğumuzu açıkça beyan ediyoruz"

Kırım Türklerinin istiklal ve hürriyet mücadelesinin de her türlü takdire şayan olduğunu bildiren Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Türk tarihinin her döneminde acı trajedilere maruz kalıp ağır bedeller ödeyen Kırım Tatar Türklüğü bugün de farklı formatlarda ve farklı nedenlerle benzer trajediler yaşamaktadır. MHP olarak, coğrafi uzaklıklara rağmen bir vücudun uzuvları misali dünyanın her neresinde olursa olsun aziz milletimizin her bir bireyinin yaşadığı acıyı, kederi, sorun ve sıkıntıyı içtenlikle hissedip sorumluluğumuzun merkezine koymaktayız. Bu nedenle, yüksek ülkü ve ilke sahibi idealist insan kaynağı ile her zaman Türk milletinin siyasi teminatı olan MHP olarak Kırım Türklüğünün haklı davasının yanında olduğumuzu açıkça beyan ediyoruz."