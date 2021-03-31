MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Anayasa Mahkemesinin HDP'nin kapatılması istemli iddianameyi iadesine tepki:

ANKARA (AA) – MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anayasa Mahkemesinin HDP'nin kapatılması istemli iddianameyi iadesine ilişkin, "Anayasa Mahkemesinin iade kararı milli vicdanda hükümsüzdür, Türkiye'nin varoluş haklarına sadece usul açısından değil, esastan da ileri düzeyde zarar vermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca 17 Mart'ta, HDP'nin kapatılma istemiyle hazırlanıp Anayasa Mahkemesine sunulan iddianamenin "usul eksikleri" gerekçe gösterilerek iade edildiğini belirtti.

"Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline gelen, Anayasa ve Siyasi Partiler Yasası'nın ilgili maddeleri uyarınca hakkında temelli kapatılma talebi yapılan HDP'nin, bu aşamada usul eksiklikleri bahanesiyle zaman kazandığına" işaret eden Bahçeli, şöyle devam etti:

"Anayasa Mahkemesince görevlendirilen bir raportörün kısa süre içinde ekler hariç 608 sayfadan oluşan ve 687 faili bulunan dava dosyasının ana muhtevasını nasıl ve hangi ahlaki, fikri ve hukuki müktesebatla incelediği muhakkak tartışılarak üzerinde durulması gereken bir muammadır. Anlaşılan odur ki Türkiye’nin terör ve bölücülükle mücadelesine Anayasa Mahkemesi duyarsız, ilgisiz ve açık ara mesafelidir. Bahsi ileri sürülen eksikler veya usulü etkileyen açmazlar şühedaya nasıl anlatılacak, milli beka ve milli güvenlik mülahazalarıyla nasıl bağdaşacaktır? Anayasa Mahkemesi hukukun üstünlüğünden mi yanadır, yoksa bölücülüğün mü şakşakçısıdır? Dağda elde edilen başarıların TBMM'de kaybına tahammülümüz asla olamayacaktır. HDP'nin kapatılması kadar Anayasa Mahkemesinin de kapanması artık ertelenemez bir hedef olmalıdır. Nitekim Anayasa Mahkemesinin iade kararı milli vicdanda hükümsüzdür, Türkiye'nin varoluş haklarına sadece usul açısından değil, esastan da ileri düzeyde zarar vermiştir."

– "MHP gelişmeleri yakından takip edecek"

"HDP'nin bir suç örgütü, bir terör maşası, organize bölücülük markası olduğunu" ifade eden Bahçeli, hiçbir usul kaidesinin bu gerçeği değiştiremeyeceğini vurguladı.

"Anayasa Mahkemesinin hazırlanan iddianameyi kabul ve tasdik etmesi için dosya içinde silahlı ve bombalı teröristleri görmesi mi lazımdır?" diye soran Bahçeli, şunları kaydetti:

"Beklentimiz, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, iddianameyi yeni baştan düzenleyip tekraren HDP'yi kapatma davasını açmasıdır. Süreç kesinlikle uzamamalı, yeni bir hukuk cinayetine fırsat verilmemelidir. MHP gelişmeleri yakından takip edecek, hukuk kılıfı altına saklanmak isteyen, iç ve dış işgal cephesi marifetiyle korumaya alınan bölücülerle, teröristlerle, damgalı hainlerle sonuna kadar mücadele edecektir. Bu mücadele esasen bir hukuk, bir adalet, bir tarih, bir millet hakkının savunma onurudur."