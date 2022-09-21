MHP Grup Başkanvekili’nden ‘Altılı Masa’ hakkında şok sözler

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Manisa’da basın mensuplarıyla bir araya geldiği kahvaltıda CHP’nin önderliğindeki altılı masa için şok sözler sarf etti.

İlker KILIÇASLAN

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Manisa’da görev yapan yerel ve ulusal basının temsilcileriyle bir araya gelerek hem partisinin siyasi görüşü hakkında, hem de gündemdeki bazı konularda açıklamalarda bulundu.

Açıklamaya MHP’li Manisa Büyükşehir belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner ve ilçe başkanları da katıldı.

Düzenlenen basın toplantısında MHP Grup Başkanvekili Akçay’ın, Millet İttifakı’nın oluşturduğu altılı masa ile ilgili ‘Gevşek’ ve ‘Yuvarlak’ sözleri şok etkisi yarattı.

“BEN BU MASAYA LAKLAK MASASI DİYORUM”

Akçay yaptığı açıklamada altılı masanın Türkiye ile ilgili hiçbir politikasının ve projesinin olmadığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

*2023 seçimlerine doğru zamanın, saatin ve takvimin ilerlediği bugünlerde geçtiğimiz yıllarda bir altılı masa kuruldu. Çeşitli isimlerle ifade ediliyor bu altılı masa.

*Defalarca bir araya geldiler, saatlerce konuştular. Ben bu masaya laklak masası diyorum. Çünkü toplanıp 5-6 saat konuşuyorlar.

*Muhtemelen bu 5 saatin 4 saati de Davutoğlu konuşuyordur. Diğerlerine söz düşüyorsa düşüyordur. Ortada hiçbir politika yok. Ortaklaştıkları bir proje, bir program ve görüş yok.

*Bir ara güçlendirilmiş parlamenter sistem dediler, altını dolduramadılar. Zaten yeni yönetim sistemiyle parlamento daha güçlü hale geldi. Referandum öncesi ne demiştik.

*Manisa sokaklarında da ve bütün Türkiye’de ‘Güçlü Hükümet. Güçlü Meclis’ demiştik. Şimdi Türkiye’de güçlü hükümet ve güçlü meclis var. O güçlendirilmiş parlamenter sistem sözü, ‘Eskiye döneceği’ demekten utanıp sıkıldıkları ve bunu gizlemek için böyle söylüyorlar.

*Yani eski sisteme, o hükümet krizlerinin, darbelerin, vesayet müdahalelerinin, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin krizlerine geri dönmek istiyor bunlar. O yüzden açıkça siyasi gericilik yapıyorlar.

*Ülkeye, hükümete, devlete yön verecek ve uyaracak hiçbir politikaları da yok. Şubat ayında bir bildiriyi yayınladılar.

*O bildiride tek söyledikleri şu oldu; ‘Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği’nin Türkiye için aldığı bütün kararlara uymaya taahhüt ediyoruz’ dediler.

*Bu korkunç bir şey. Türkiye’yi bölüp, parçalayacak, teröristleri azdıracak ne kadar karar varsa bunlar kabul edeceklermiş. Bunu taahhüt ediyorlar. Yani yapacakları şimdiden belli.

“İKİ ALTILI MASA VAR. BİRİ GÖRÜNEN, BİRİ GİZLENEN”

Açıklamasında altılı masanın iki ayrı masadan oluştuğunu ifaden MHP’li Akçay sözlerine şöyle devam etti:

*Altılı masa konusunda gözden kaçan bir husus var. Aslında iki tane altılı masa var. Bir görünen altılı, birde gizlenen altılı var.

*Görünen altılı masada altı parti başkanı var. Kılıçdaroğlu ve diğerleri. Dünyada ve Türkiye’de siyasi partiler uyguladıkları politikalar itibariyle çeşitli sınıflandırmalar yapılır.

*Sağ ve sol partiler şeklinde. Dikkat edin sol parti CHP. Kılıçdaroğlu’nun ifade ettiği gibi Atatürk‘ün kurduğu CHP ile uzak, yakın alakası olmayan, dağlar kadar fark olan ve hatta hiçbir benzerliği olmayan bir sol parti.

*Ancak altılı masanın diğer 5 parti ise sağda konuşlanan bir parti. Bu sol parti sağdaki beş partiye moderatörlük yapıyor. Acaba neden?

*İkinci gizli altılı masaya baktığımız zamanda, aslında görünen altılı masaya da yön vermeye çalışan fakat toplumun gözünde gizlenmeye çalışılan HDP, Komünist Partisi, TİP diye giden siyasi partilerin olduğu bir altılı masa var.

*Onun da moderatörü CHP. Bu masanın hepsi de bölücü karakterleriyle ve politikalarıyla gündem.

*Böyle ikili bir altılı masa görüyoruz. Amaçları da hükümeti yıkmak ve devirmek. Birleştikleri tek amaçları bu. Yoksa diğer konularda felsefe olarak birleştikleri herhangi bir konu yok.

“YUVARLAK BİR İTTİFAK, GEVŞEK BİR İTTİFAK”

MHP’li Akçay konuşmasının devamında altılı masa için ‘Gevşek’ ve ‘Yuvarlak’ kelimelerini kullanması şok etkisi yarattı.

MHP’li Akçay altılı masa için şu ifadelere yer verdi:

*Ama birbirlerine çelme takmakla ve uğraşmakla meşguller. Bunların ülkeyi yönetmekten ziyade 3 ay içerisinde ülkeyi kaosun içine atacakları şimdiden belli.

*Geçen aylarda Reuters Haber Ajansı bu görünen altılı masayı gevşek ittifak olarak ifade etti.

*Bu ittifakın bazı sözcüleri de ‘Evet biz gevşek ittifakız’ dediler. Dikkat ederseniz bunlar oturma düzenini bile tartıştılar. Sonra yuvarlak masada karar kıldılar. Altılı masanın diğer bir adı da yuvarlak masa.

*Türk seçmeni yuvarlak ve gevşeklere itibar etmez. Bunların en belirgin özellikleri bu. Yuvarlak bir ittifak. Gevşek bir ittifak. Hem gevşeksiniz, hem yuvarlaksınız millet sizin neyinize itibar etsin.”

“DAHA ADAY BİLE BELİRLEYEMİYORLAR”

Akçay, altılı masa için son olarak daha cumhurbaşkanı adayı bile belirleyemediğini ifade ederek şu ifadelere yer verdi:

*Daha aday bile belirleyemiyorlar. En sonunda bunlara ya ABD ya Avrupa bir aday verecek, kendilerini Hatay Belediye Başkanının ifade ettiği gibi uluslararası odaklı bir aday belirleyecek.

*Yaklaşık bir yıl önce aday belirlememe gerekçelerini de ‘Şimdiden belirlersek, aday yıpranıyor’ diyorlardı. Böyle birde komik durumları var. İyi de 3-5 ayda yıpranacak adayı neden çıkarırsınız.

*Kendilerine öz güveni olmayan, başlarının sülfleri konumunda, başkalarını aklıyla hareket eden bir yapı. Aziz Türk milleti de bunlara asla itibar etmeyecektir.”

EYT SORUNU İÇİN: KASIM AYI ORTASI VEYA SONU NETLEŞECEK

MHP’li Akçay açıklamasında son olarak, 1 Ekim tarihinde çalışmalara başlayacak olan TBMM’nin gündem maddeleri arasında EYT sorunun olduğunu belirterek, partisinin EYT sorununa sahip çıkan bir parti olduğunu dile getirdi.

MHP Grup Başkanvekili Akçay EYT ile ilgili gazetecilerin “EYT geldiğinde MHP’nin Tavrı ne olacak’ sorusuna şu şekilde cevap verdi:

*Niye böyle bir soru sordun şaşırdım doğrusu. 2011, 2015, 2018 seçim beyannamelerimiz de EYT’nin mutlaka çıkartılması, bir takım noksanların ve mağduriyetlerin giderilmesi görüşüne sahibiz. Biz daima bu EYT meselesine sahip çıkan bir partiyiz.

*Gerek sayın genel başkanımızın defalarca ifade ettiği, bizim de TBMM’de dile getirdiğim biz zaten AKP ile Cumhur İttifakı olarak gerçekleştireceğiz.

*Bizim sahip çıktığımız ve yürüttüğümüz bir çalışma bu. Çalışma Bakanı birkaç kere açıklama yaptı. Kamuoyunda ve sosyal medyada yer alan söylemlere itibar edilmemesi gerekiyor.

*Yok Almanya modeli, yok başka bir model tartışmaları oldu. Bunların hiç biri resmi açıklama değil. En geç Kasım ortası veya sonuna doğru net tablo ortaya çıkacak. Şimdi söyleyen her şey spekülasyon olur.

*Biz MHP ve Cumhur İttifakı olarak meseleyi TBMM’de bir daha açıklamamak üzere bu defteri kapatmak, beklentileri karşılamak üzere bitirmek istiyoruz. Hak, adalet ve nefaset içerisinde.

İlginizi Çekebilir MHP’li Başkan, Kılıçdaroğlu’nu hedef gösterdi