MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Hançer’in katil zanlısı yakalandı

Yazan:
Alaturka Online
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Sancaktepe’de silahla vurularak yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Erkan Hançer’in katil zanlısı Esenyurt’ta yakalandı.

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MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Hançer’in katil zanlısı yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, Hançer’i evinden çıkıp aracına bineceği sırada silahla vuran zanlının Ö.D. (31) olduğu belirlendi.

Zanlının yerini de tespit eden ekipler, Ö.D’yi Esenyurt’ta yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

KAN DAVASIYMIŞ

Yapılan araştırmada, Erkan Hançer’in 2002’de Kars’ta işlediği cinayetin ardından olayın kan davasına dönüştüğü ve silahlı saldırının da bu nedenle gerçekleştirildiği belirlendi.

Erkan Hançer, 27 Eylül’de Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi’nde silahla vurularak yaralanmış, ambulansla Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Hançer, 4 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Hançer’in cenazesi, bugün ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Samandıra Mezarlığı’nda toprağa verildi. AA

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