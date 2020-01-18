MHP lideri Bahçeli Ankara’da

Bahçeli’nin konuşmasından satır başları:

*Bilginler muazzam araştırmalar yapıyordu. Işık Doğu’dan yükseliyordu. Nereden nereye geldiğimizi sorgulamak zorundayız.

*Türk milleti zafer sancağının her dönem taşıyıcısı olmuştur. Türk İslam kudreti yanlış kılıç, gaza ve cihatla başarıya ulaşmamış kalemle kitapla gücüne güç katmıştı.

“TÜRKLÜĞE SALDIRMAK NASIL BİR GÖZÜ DÖNMÜŞLÜKTÜR?”

*Türk İslam kültürü gelişme rotasını koruyamamıştır. Geçmişi geleceğe ekleyecek yeni bir kulvar açılamamıştır. Bugün Orta Doğu’da herkes birbirine hasımdır.

*Bir karıncanın hakkını bile koruyan bir dini karalamak, Türklüğe saldırmak nasıl bir gözü dönmüşlüktür?

*Dışarıdan gelip yenemeyenler içeriden deniyorlar. PKK, DEAŞ, FETÖ kiralık tetikçiler, zillete düşmüş bazı siyasi partiler bunlardandır.

*CHP, bunların kontorolündedir, İP bunların kolcusudur, HDP bunları aparatıdır. Türk İslam alemi direnmelidir. Huzur herkesin hakkıdır.

*İnsanca yaşam herkesin ortak kaderi olmalıdır. Türk milliyetçiliği mazlum milletlere umut olabilecek seviyededir.

*Türkiye’nin emperyal hedefler taşıdığını iddia edenler zalim piyonlarıdır. Bunlar gitsin terörist Demirtaş’ın tiyatrosunu izlesinler