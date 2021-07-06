MHP lideri Devlet Bahçeli canlı yayında Süleyman Soylu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunuyor…





MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek çıktı. Bahçeli, bugünkü grup toplantısında hakkında çeşitli iddialarla gündemde olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya destek verdi. Bahçeli şunları kaydetti: "Kim demiş sayın soylu yalnız diye, kimsesiz diye!" Türkiye Cumhuriyeti’nin İçişleri Bakanı görevini vatan ve millet sevgisiyle yerine getiren gece gündüz demeden mücadele eden mert ve milletperver bir devlet adamıdır. Hakkında ne söylenirse söylensin bizim bölücülerle iş tutan odakların hayasız tezviratlarına aldırış etmemiz mümkün değildir. Geçin bunları geçin." #devletbahçeli #süleymansoylu #haber #mhp #milliyetçihareketpartisi #haberler #receptayyiperdoğan #akp #akparti