MHP Manisa İl Başkanı istifa etti

MHP Manisa İl Başkanı Av. Ömer Baysal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görevinden ayrıldığını duyurdu. MHP’li Baysal yaptığı açıklamada, “Görevler gelip geçici, baki olan teşkilattır” ifadelerine yer verdi.

İlker KILIÇASLAN

Manisa’da 2019 yılından bu yana MHP İl Başkanlığı görevini yürüten Av. Ömer Baysal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görevinden ayrıldığını açıkladı.

“GÖREVLER GELİP GEÇİCİ, BAKİ OLAN TEŞKİLATTIR”

Baysal, “Şu an itibariyle yürütmekte olduğum Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı görevimden ayrılıyorum. Görevler gelip geçici, baki olan teşkilattır. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da Partimizin ve Liderimizin emrindeyim. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Hakkınızı helal ediniz.” ifadelerini kullandı.

Baysal’ın istifası, partinin Manisa teşkilatında şok etkisi yaratırken, yerine genel merkez tarafından kimin atanacağı merak konusu oldu.

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