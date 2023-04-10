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10 Nisan 2023
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MHP milletvekili adayından Erdoğan hakkında şoke eden sözler

Alaturka Online
Alaturka Online

Cumhur İttifakı’nda AKP’ye destek veren MHP, 14 Mayıs’ta yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için belirlediği aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti. Listede yer alan bir isim ise tartışma yarattı.

MHP listesinden Mardin’den üçüncü sırada aday gösterilen, MHP Mardin Kızıltepe İlçe Teşkilatı’ndan Mehmet Sait Tezdönen’in Facebook’taki sayfasında yaptığı paylaşımlar tepki çekti.

Tezdönen’in 2012 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Uludere olayına ilişkin “Uçağın neden orada olduğunu bilmiyoruz. Neden yalan söylüyorsun” ifadesi ile “Nikaragua Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan” diye eleştiren bir paylaşımı sayfasında yayınladığı ortaya çıktı.

BİR MESAJINI SİLDİ, DİĞERLERİ DURUYOR

Tezdönen’in 2014’te Suruç’taki Kobani ile dayanışma yürüyüşünü paylaştığı ve yine 2014’te “YPJ savaşçısından Kobane şarkısı” şeklinde bir paylaşımı sayfasında yayınladığı; 2015’te ise “Suruç’ta katliam var” yazısı paylaştığı görüldü.

Tezdönen “Kobani ile dayanışma yürüyüşü” paylaşımını silerken, diğer paylaşımların ise hala sayfasında yer aldığı görüldü.

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