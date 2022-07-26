MHP, sahaya çıkıyor

MHP, bu yılın şubat ayında başladığı ve Kurban Bayramı’na kadar aralıksız sürdürdüğü ‘Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anadolu – Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları’na 29 Temmuz’da yeniden start veriyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. E. Semih Yalçın, bu yılın Şubat ayında başlatılan ‘Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anadolu – Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları’nın, 29 Temmuz cuma gününden itibaren aynı ivmeyle Türkiye’nin çeşitli ilçelerinde düzenleneceğini, 4 Eylül 2022 tarihinde de “2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net” temalı açık hava toplantılarının yapılacağını duyurdu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. E. Semih Yalçın, tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Bilindiği üzere, gelecek yıl Haziran ayında yapılacak seçimlere giden siyasi süreçte geniş halk kesimleriyle yakın temas hâlinde olmak maksadıyla bu yılın Şubat ayında MHP tarafından Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anadolu – Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları başlatılmıştır.

-İlk safhası Ramazan ayından hemen önce tamamlanan ve daha sonra yeniden hız verilen söz konusu toplantılar, Kurban Bayramı tatiline kadar aralıksız sürdürülmüştür.

-Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anadolu – Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları, 29 Temmuz cuma gününden itibaren aynı ivmeyle Türkiye’nin çeşitli ilçelerinde düzenlenecektir.

‘ÇAĞRIM SANA’ SLOGANIYLA DAVET

-Toplumun her kesimine MHP’nin “Çağrım Sana!” sloganında anlamını bulan daveti ulaştırılacaktır. Bizzat Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli tarafından başlatılan seçim kampanyasında, sahaya yayılan teşkilat mensuplarımız;

“Önce ülkem ve milletim diyorsan çağrım sana!”

“Bu millet, bu vatan, bu bayrak benim diyorsan çağrım sana!”

“Millî birlik ve huzurlu yarınlar için çağrım sana!”

“Her yöremizi kardeş, her insanımızı aziz biliyorsan çağrım sana!”

“Paylaşılacak vatanım, vazgeçilecek insanım yok diyorsan çağrım sana!”

“Biz birlikte Türkiye’yiz diyorsan çağrım sana!” sloganlarıyla milletimizin bütün fertlerini patimize omuz vermeye davet edeceklerdir. Partimizin kampanya stratejisi içerisinde MHP’nin çeşitli konulardaki görüş ve projeleri halkla, seçmenle paylaşılacaktır.

-Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları, zillet ittifakının temsilcileri tarafından topluma yayılmaya çalışılan karamsarlık havasının dağıtılması için gece gündüz devam ettirilecektir. Bilindiği gibi, Cumhuriyet’in 100. Yıldönümünün idrak edileceği 2023’te, aynı zamanda Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri gerçekleştirilecektir.

-MHP’nin sorumlu, ilkeli, tutarlı ve kararlı surette tarafı olduğu Cumhur İttifakı; küresel aktörlerin çok parçalı muhalefete çılgınca verdiği desteğe, içeride ve dışarıda ahlaksızca sürdürülen karalama kampanyalarına rağmen, Türk milletinin sağduyusuyla kucaklanacaktır.

“MHP SEÇİMLERE BÜTÜN İMKÂNLARI VE ZAFER İNANCIYLA HAZIRLANMAKTADIR”

-2023 Haziran’ında Cumhur İttifakı ipi bir kez daha göğüsleyecek, bir sonraki küresel hedefler için millî iradeden onay alacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi, seçimlere bütün imkânları ve zafer inancıyla hazırlanmaktadır.

“2023’E DOĞRU: ADAY BELLİ, KARAR NET” TEMALI AÇIK HAVA TOPLANTILARI

-Bu kapsamda 29 Temmuz 2022 tarihinden itibaren tekrar başlayacak olan Adım -Adım 2023; İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantılarının yanı sıra, “2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net” temalı açık hava toplantıları düzenlenecektir. Toplantıların ilki, 4 Eylül 2022 tarihinde Sivas’ta “Amasya, Tokat, Çorum, Yozgat” il teşkilatlarımızın ve aziz vatandaşlarımızın katılımıyla yapılacaktır. Sivas ilimizin merkez olacağı toplantı, Sivas Kongresi’nin ruhuyla gerçekleştirilecektir.

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