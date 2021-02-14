MHP'de 13. Olağan Büyük Kurultay hazırlıkları başladı

ANKARA (AA) – BUKET GÜVEN – Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) "13. Olağan Büyük Kurultay"ı 18 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Partinin geçtiğimiz yıl 9 Ağustos'ta başlattığı il ve ilçe kongreleri, kasım 2021 itibarıyla tamamlandı. Parti bu süreçte 81 il, 920 ilçede kongrelerini tamamlayarak büyük kurultay sürecine hazır hale geldi.

MHP daha önce 14 Mart Pazar olarak açıklanan kurultay gününü, salgın şartlarının ağırlığı ve hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 18 Mart Perşembe'ye aldı.

Ankara Arena Spor Salonunda yapılacak kurultayda, "İstiklal için birlik, istikbal için dirlik" ve "Kazanan Türkiye olacak" sloganları kullanılacak.

Salonda sadece Türk bayrakları ve MHP'nin Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş ile Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin posterleri yer alacak.

1200 delegenin oy kullanacağı kurultay, maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uygun şekilde gerçekleştirilecek.

– Bir önceki kurultay da aynı tarihte yapılmıştı

MHP'nin bu seneki kurultay tarihinde ise ilginç bir tesadüf yaşanacak. Partinin 2018'deki 12. Olağan Büyük Kurultayı da 18 Mart'ta düzenlenmişti.

MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının ardından ilk kez 1997'deki olağanüstü kongre sonrası genel başkanlık koltuğuna oturan Bahçeli, bu yılki kurultayda 9. kez güven tazeleyecek.

Rutin işleyişe göre, MHP'nin 14. Olağan Büyük Kurultayı'nın, 2024'te yapılması öngörülüyor.