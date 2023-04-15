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15 Nisan 2023
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MHP’de aday tepkisi! Üyeler bile yalnız bıraktı

Alaturka Online
Alaturka Online

Milletvekili sıralaması nedeniyle sıkıntılar yaşanan Aydın MHP teşkilatında, 28. dönem milletvekili adaylarının tanıtım toplantısı yöneticilerin de moralini bozdu.

Bir düğün salonunda düzenlenen 8 milletvekili adayının tanıtım toplantısına, ildeki 17 ilçenin yönetici, kadın ve gençlik kolları ile üyeleri davet edildi. Ancak katılım ve coşkunun olmadığı salonda, masaların büyük bölümü boş kaldı.

OKUL BAHÇESİNDE İFTAR

MHP’nin Efeler’de bulunan Cumhuriyet İlköğretim Okulu bahçesinde düzenlediği iftar yemeğinin de beklenen ilgi görmemesinin yarattığı moral bozukluğu, yemeğe katılan milletvekili adaylarının yüzlerine de yansıdı.

Mahalle sakinleri de okula Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin fotoğrafının yer aldığı pankartın asılmasına ve çocuklarının eğitim gördüğü okulun siyasi amaçlarla kullanılmasına tepki göstererek iftara katılmadı.

 

 

BURAK PEHLİVAN’IN HAKKIYDI

Parti tabanının 2018 seçimlerinde ilk sırada olduğu ve seçilemediği halde, bu seçimde de tekrar ilk sıraya konulan Deniz Depboylu’ya tepki gösterdiği için partilerinin çalışmalarına katılmadığı dile getiriliyor.

MHP’nin iki milletvekili çıkarma şansı bulunmayan Aydın’da Parti tabanının sevdiği, yaptığı çalışmalarla tanıdığı MHP MYK üyesi Burak Pehlivan’ın ilk sırada değil de ikinci sırada yer alması üyeleri partilerinden uzaklaştırdı.

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