MHP’den ayrıldıktan sonra taarruza uğrayan Sedat Kılınç, belediye meclis üyeliğinden istifa etti





MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’un Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine tepki göstererek partisinden istifa eden MHP Kayseri Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Sedat Kılınç, belediye meclis üyeliğinden de istifa etti. Kılınç’ın önümüzdeki günlerde İYİ Parti’ye katılması bekleniyor. Kılınç, MHP’den istifasının ardından katıldığı bir televizyon programında 50 kişilik ülkücü bir grubun saldırısına uğramıştı.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’un Kayseri’de katıldığı bir televizyon programında zamları ve hayat pahalılığını eleştirmesinin ardından Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine tepki gösteren MHP Kayseri Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Sedat Kılınç, partisinden istifa etmişti.

Kılınç, partisinden istifasının ardından bir televizyon kanalının stüdyosunda 50 kişilik ülkücü bir grubun saldırısına uğrayarak darp edilmişti.

BELEDİYE MECLİS ÜYELİĞİNDEN DE İSTİFA ETTİ

Sedat Kılınç, Kocasinan Belediyesi’nin bugün gerçekleştirilen Belediye Meclis toplantısında belediye meclis üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Önümüzdeki günlerde başka bir partiye katılacağını söyleyen Kılınç, şu ifadelere yer verdi:

*Bugün kürsüye çıkma sebebim bir veda aslında. 3,5 yıldır Kocasinan Belediyesi’nde beraber görev yaptık. Nisan ayında partimden istifa etmiştim. Fikir ayrılıkları oluştu ve bundan sonra partimden istifa etmiştim.

*Bugün itibariyle de meclis üyeliğinden istifa ediyorum. Hepiniz haklarınızı helal edin. Bundan sonraki süreçte de bir siyasi partiyle düşüncelerim uyuştuğu için farklı bir partiye katılabilirim. Bundan dolayı da etik olan, Cumhur İttifakı’nın oylarıyla burada meclis üyesi oldum.

*Bağımsız Belediye Meclis Üyeliği sürecimde biteceği için bundan sonraki süreçte de meclis üyeliğinden istifayı da kendimce doğru buldum.

İYİ PARTİ’YE KATILMASI BEKLENİYOR

Kılınç’ın kürsüde yaptığı veda konuşmasının ardından Millet İttifakı meclis üyelerinin olduğu kısma oturdu.

Hem MHP hem de meclis üyeliğinden istifa eden Sedat Kılınç’ın önümüzdeki günlerde İYİ Parti’ye katılması bekleniyor.