MHP’den HDP’ye “Sanki seçimlere değil savaşa hazırlanıyor” yanıtı

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve partisinin Türkiye’nin menfaatleri uğruna verdiği mücadeleye dikkati çekerek, bu mücadele sürdükçe, MHP’ye saldırıldığını ve partisinin karalanmaya çalışıldığını kaydetti.

DEFALARCA İTİRAF ETTİLER

“HDP kapatılmasın” diyenlerin MHP’yi çeşitli iddialarla suçladığını belirten Büyükataman, açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:

– Ne yapsalar boşuna, ne yapsalar beyhudedir. Ortalama zekaya sahip herkes HDP’nin yularının bölücü terör örgütü PKK’nın elinde olduğunu bilmektedir. Bu gerçek HDP yöneticileri tarafından da defalarca itiraf edilmiştir. HDP, bebek katili cinayet şebekesi, bölücü emellere hizmet eden, Türkiye düşmanı aşağılık terör örgütü PKK’nın şehir ofisidir ve en kısa zamanda kapatılmalıdır.

OPERASYON BAŞLATTILAR

– Terör partisi HDP’nin kapatılması konusundaki haklı ve tavizsiz duruşumuz devam ettikçe adeta histeri krizlerine giren şer cephesi dört koldan Genel Başkan’ımıza ve partimize karşı saldırılarını sürdürmektedir. Zillet cephesinin arkasında yuvalanan, yabancı başkentlerden fonlanan, fitne ve iftiradan beslenen birtakım sözde gazeteciler de bir yerlerden düğmeye basılmışçasına adeta MHP’ye karşı bir operasyon başlatmışlardır.