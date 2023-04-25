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25 Nisan 2023
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MHP’den seçim anketi açıklaması: Manipülasyon…

Alaturka Online
Alaturka Online

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, partisinin Ankara 3. Bölge milletvekili adaylarının katıldığı toplantıda konuştu.

“Anket şirketlerinin sosyal ve yazılı medyada farklı kanaatlerinin yer aldığı”nı öne süren Yaşar Yıldırım, “Şirketlerin yaptığı anketlerdeki kanaat ve düşüncelerin temel sebebi, bize göre, kahir ekseriyeti manipülasyon amaçlıdır” dedi.

Önceki seçim döneminde 2018 Nisan ve Mayıs anketlerinde çok sayıda anket şirketi tarafından cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura bırakıldığını, MHP’nin oylarının ise yüzde 5 gösterildiğini dile getiren Yıldırım, aynı durumun 14 Mayıs’taki seçimler öncesinde de devam ettiğini söyledi.

PAZARLIK YAPMADIK

Yıldırım “Şu ana kadar Milliyetçi Hareket Partisinin uyguladığı siyaset, at pazarlığı yapmamıştır. Herhangi bir pazarlık yapmamıştır. Öyle bir siyaset tavrı bizde söz konusu değildir. Önce bir seçimi alalım ondan sonra bakılır. Sayın genel başkanlar neye karar verirse biz oradayız.” (AA)

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