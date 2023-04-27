MHP’li adaydan tehdit: Bu şehri başınıza yıkarız, nefes bile aldırmayız

Elazığ’ın haftalık gazetelerinden olan Güçlü Haber’in, 14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleriyle ilgili yayınladığı ankette MHP yüzde 6 oranında oy oranıyla yer aldı.

Gazete tarafından yapılan anketi sosyal medya hesabından paylaşan MHP Elazığ 1. Sıra adayı Semih Işıkver, sosyal medya hesabından Güçlü Haber gazetesini tehdit etti.

ANKETTE MHP, YÜZDE 6’LIK OY ORANIYLA YER ALDI

Güçlü Haber tarafından 10-20 Nisan arasında Elazığ’da yapılan ve 6 bin 927 kişiyle yüzyüze yapıldığı belirtilen anket sonucu AKP yüzde 39.2, CHP yüzde 18.3, İYİ Parti yüzde 13.2, Yeşil Sol Parti yüzde 8,3 ve MHP yüzde 6’lık oy oranlarıyla yer aldı. Buna göre AKP’nin 3, CHP’nin 1, İYİ Parti’nin ise 1 milletvekili kazanabileceği belirtildi.

“KİME KAÇA SATTINIZ KENDİNİZİ?”

Yayınlanan anketi sosyal medya hesabından paylaşan MHP Elazığ Milletvekili adayı Semih Işıkver yapmış olduğu iki paylaşımda Güçlü Haber gazetesine hakaret ve tehditlerde bulundu.

Işıkver’in yapmış olduğu paylaşımlar şöyle:

*GÜÇLÜ HABER misiniz nesiniz? Siz kimin tetikçisisiniz? Kime kaça sattınız kendinizi! Hayal ettiğiniz Elazığ bu mudur? Ahlaksızlığın aşağılıklığın bu kadarına tahammülümüz yok, terbiyesizlik etmeyin! Bu nasıl bir hakkaniyettir?

*Bu şehirde biz herşeyi gördük ama algı çalışmasının bu kadar ucuz, bu kadar basitine denk gelmemiştik.. 14 Mayıs akşamı bir yere kaçmayın..

*Bu anketin yüzde 100 yalan ve düzmece olduğunu sizin suratınıza çarpacağımız gün 14 Mayıs’tır. Bu anketle ilgili verileri bir paylaşın da görelim. Ayrıca bu anketi yapmakla alakalı izin aldınız mı?

*Suç unsuru teşkil eden bir durumunuz olmadığına dair resmi izinleri ve verileri paylaşmadığınız takdirde haftanın ilk iş gününde hakkınızda hukuki müracaatlar yapılacaktır, bilginiz olsun. Yazıklar olsun.

“NEFES BİLE ALDIRMAYIZ”

*Şerefsiz haysiyetsiz onursuz PKK’nın siyasal uzantısı HDP’yi ve memlekette 10 gram karşılığı olmayan tefrika partilerini bile MHP’nin üstünde gösterme adına düzmece anketler düzenleyen ruhunu şeytana peşkeş çekmiş bütün kesimlere (sağa sola adice düzmece anketler gönderen ve yayan siyasi partiler ve merdiven altı haber siteleri vb vb.) açıkça duyuruyorum..

*Bu şehri MHP almasın da sol ve terör bileşenleri alsın diye tercihte bulunan her kim varsa; gözümüz sizin üzerinizde.. Seçimin sonucu ne olursa olsun; 1000 yıllık Türk İslam Beldesini para için veya siyasi menfaat için gözünü kırpmadan satmaktan çekinmeyenler, bunu kafanıza iyice yazın..

*Bu şehri sizin başınıza yıkarız. Bu şehirde kim marjinal sola ve emperyalizmin taşeronluğunu yapan terör bileşenlerine alan açma adına 1 adım atmış veya atmaya devam ediyorsa bilsin ki; Gözümüz kulağımız şehrin yerinde. Attığınız her adımdan haberimiz var..

*Aziz Peygamberimizin hadis-i şeriflerinde ifade ettiği gibi ‘Mümin aynı delikten 2 kere ısırılmaz’.

*Mübarek Bayram günü ağzımızı açtırmayın.. Ülkücü hareketin kedisini köpeğini, bitini piresini size ezdirmeyiz! Adam olun. Size bu şehirde nefes bile aldırmayız.

“SEMİH IŞIKVER BENİ HEDEF GÖSTERMEYE DEVAM ETMEKTEDİR”

Işıkver’in paylaşımlarının sonrasında polis merkezi amirliğine giderek şikayetçi olan Güçlü Haber gazetesinin yazı işleri müdürü Ömer Tolga Güçlü, Işıkver’in yanında olan bazı silahlı kişilerin kendisini takip ettiğine dair bilgi aldığını iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

*Elazığ’da Güçlü Haber isimli gazetenin yazı işleri müdürüyüm. Seçim dolasıyla ilimiz genelinde parti ve milletvekili ile ilgili olarak sosyal medya üzerinde hangi partiye oy verirsiniz şeklinde anket yaptım.

*Yapılan anketi facebook hesabından paylaştım bu anketin sonucunu ve facebook paylaşımını tarafınıza ibraz ediyorum.

*Bu paylaşım sonrasında MHP 1. Sıra Milletvekili adayı olan Semih Işıkver isimli şahıs Yeşil Sol Parti’nin ilimizde 8,3 oy oranı gösterdiğimiz MHP’nin oyunu ise 6,00 gösterdiğimizde kendi sosyal medya hesabından “siz kimin tetikçisisiniz, kime kaça sattınız kendinizi, ahlaksızlığı, aşağılıklığın bu kadarına da tahammülümüz yok.

*Terbiyesizlik etmeyin size bu şehirde nefes bile aldırmayız. 14 Mayıs akşamı bir yere kaçmayın bu şehri sizin başınıza yıkarız” şeklinde paylaşımlarda bulunarak sosyal medya hesabımı hedef haline getirdi.

*Bu şahsın paylaşımı sonrasında birçok kullanıcı da benzer tehditlerde ve hakaretlerde bulundu.

*Ayrıca Semih Işıkver isimli şahsın arkadaşları olduğunu bildiğim kişiler beni arayarak benim peşimde Semih Işıkver’in adamları olduğu yanında hükümlü ve eli silahlı adamların olduğunu söyledi.

*Bu olaylar sonrasında sosyal medya hesabında anketi kaldırdım ancak ekranımdan alıntı yapan Semih Işıkver anketi paylaşmaya ve beni hedef göstermeye devam etmektedir.

*Anlattığım olaylarla ilgili olarak ailemin ve kendimin can güvenliğimden endişe duymaktayım.

*Anlattığım olayla ilgili Semih Işıkver isimli şahıs ve beni sosyal medyadan tehdit eden diğer şahıslardan ayrı ayrı davacı ve şikâyetçiyim.