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17 Nisan 2023
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MHP’li adayın valiye hakaret ettiği görüntüler ortaya çıktı

Alaturka Online
Alaturka Online

MHP’li Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, milletvekili adayı olmak için geçtiğimiz günlerde görevinden ayrıldı. Bir süre sonra da partisi tarafından 1. sıradan aday gösterildi.  Geçen yıl bir toplantıya katılan Mehmet Sarı’nın Amasya valisine hakaret ettiği konuşması ortayı çıktı.

“Y…KLIĞIN LÜZUMU YOK”

Mehmet Sarı, belediye başkanlığı döneminde yaptığı konulmasında kentin Valisi ile yaşadığı bir sorunu anlattı. Görüntülerde yer alan Sarı’ya ait konuşması şöyle;

“Giden valimiz, öyle miydi böyle miydi derken. Arada tabi sıkıntılı işler, bana dedi ki, ‘Sen geldin bu şehrin düzenini bozuyorsun’ dedi. Ben de böyle dedim; ‘Ooo harika. Sayın Valim, beni bu şehirde bir anlayan siz oldunuz, ben bu şehrin düzenini bozmak üzere geldim. Bu şehir değişecek ve bu şehir dönüşecek. Bu şehirde her şey yer değiştirecek’

Orada aramızda problem çıktı. Yani bizi rencide edecek tavırlar kullandı. Ben de dedim ki, ‘Y….. alameti yok, valiysen valiliğini bileceksin. Otur oturduğun yerde. Doğru mu kardeşim? Daha sertini söylerdim de.

Öyle bir şey yok. Biz Milliyetçi Hareket Partiliyiz, biz ülkücüyüz. Bizi birileriyle karıştırmaman lazım. Aramızda çoktan tartışmanın sonunda , ‘bu konuyu burada kapatalım Sayın Vali, eğer iddialaşırsak mutlaka birbirimizin façasını bozarız. Sana büyük sıkıntı verir dedim”

Sarı’nın konuşmasının masada bulunan kadın ve erkekler tarafından alkışlanması dikkat çekti.

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