MHP’li adaylara iftar şoku

MHP’nin Manisa’daki milletvekili adayları, Yunusemre Millet Çarşısı’nda düzenlediği toplantı ile partililere tanıtıldı. Milletvekili tanıtım toplantısına MHP’li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün yanı sıra AKP Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, AKP Manisa Milletvekili Tamer Akkal, AKP’li ve MHP’li ilçe yöneticileri ile belediye başkanları katıldı.

Tören başlarken salon doluydu

MHP’Lİ AKÇAY MİLLET İTTİFAKI’NA YÜKLENDİ

Aday tanıtım töreninde konuşan MHP Grup Başkanvekili ve partinin Manisa 1. Sıra milletvekili adayı Erkan Akçay, 14 Mayıs’ta yapılacak olan genel seçimler üzerinden Millet İttifakı’na yüklendi.

Millet İttifakı için ‘zillet itifakı’ diyen Akçay, “Bunlar 6’lı mı 7’li mi kendi içlerinde kavga ede dursunlar, kaçlı ittifak oldukları bile belli değil. Fakat belli olan ve görünen bir gerçek var. O da şu asıl ittifak CHP ile HDP arasındadır. PKK-FETÖ arasındadır. Diğerleri figürandır. CHP’nin öncülük ettiği bu ittifak, kirli ve sinsi bir ittifaktır. İYİ Parti ile HDP arasındaki ilişkiler CHP üzerinden yürütülmektedir. Kirli emeller ve kirli pazarlıklar içerisindeler. 14 Mayıs’ta büyük bir zafere imza atıp, burada Cumhur İttifakı’nın mensupları ile birlikte hem cumhurbaşkanının seçimini hem de Cumhur ittifakı’nın zaferini kutlayacağız” diye konuştu.

MHP’li Akçay’ın konuşmasının ardından partinin Manisa’daki 2. sıra milletvekili adayı ve MHP MYK üyesi Ali Uçak söz alarak partililere seslendi.

İki adayın konuşmasından sonra salon bir anda boş kadı

İKİ ADAYIN KONUŞMASININ ARDINDAN SALON BOŞALDI

MHP’nin iki milletvekili adayının konuşmalarının ardından salon bir anda boşaldı. Aday tanıtım törenine katılan partililer diğer 8 adayın konuşmasını beklemeden tanıtım töreninde sonra verilecek olan iftar yemeğinde yer kapabilmek için yemeğin verileceği salona akın etti.

Törene katılanlar iftar yemeğine akın etti.

BOŞ SALONA KONUŞTULAR

Salonun birden boşalmasıyla birlikte MHP’nin milletvekili adayları büyük şok yaşadı. Erkan Akçay ile Ali Uçak’tan sonra söz alan MHP’nin milletvekili adayları Şehnaz Güvendik Arık, Mustafa Ünveren, Güngör Dinçer, Seval Başkesen, Hüseyin Şahin Erturan, Nadi Sarı, Deniz Sevim, Öztürk Demir yer aldı. MHP’li milletvekili adayları partilerin iftar yemeğine yoğun ilgi göstermesi sebebiyle boş salona konuşmak zorunda kaldı.