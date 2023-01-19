MHP’li başkan “AKP’liler bizi eziyor” diyerek istifa etti

MHP Kabataş İlçe Başkanlığı görevine 2015 yılında başlayan ve aralıksız olarak 8 yıldır bu görevi sürdüren Tuncer Emilli, sosyal medyadan zehir zemberek açıklama yaparak istifa ettiğini duyurdu.

Cumhur İttifakı’nı sonuna kadar savunduğunu ancak AKP’lilerin aynı şekilde davranmadıklarını ileri süren Emilli, ittifak ortaklarının kendilerini ezdiğini söyledi.

“BİZİ EZİYORLAR VE KİMSE BİZE SAHİP ÇIKMIYOR”

Tuncer Emilli, ilçe başkanı olduğu günden itibaren çeşitli zorluklarla karşılaştığını belirterek,

şu ifadeleri kullandı:

“Cumhur İttifakı’nı sonuna kadar savunuyor olmam ve karşı tarafın, AK Parti tarafından Cumhur İttifakı’na itaat olmaması ve bizi ezmesinden kaynaklı ve bize hiç kimsenin sahip çıkmamasından kaynaklı sebeplerden dolayı istifa ediyorum.

*Ülkücüler hiç kimsenin hamalı olmamalı, kraldan fazla kralcı olmaya gerek yok. Ben Tuncer Emilli sonuna kadar genel başkanımın arkasındayım. Hiç kimseyi de desteklemiyorum. Biz bunları hak edecek ne yaptık?

“PARTİMİZ YERLERDE SÜRÜNMESİN DİYE TEŞKİLAT KURDUK”

Açıklamasında kendi partisine de sitem eden Emilli, şu ifadeleri kullandı:

*2016 yılında başka partiye giden arkadaşlarımız ayrıldığında, biz burada Milliyetçi Hareket Partisi’nin bayrağı, tabelası yere düşmesin diye 3 tane çocuk ve benim katkılarımla parti kurmaya çalıştık.

*Burada insanlar bize vebalı hasta gibi baktılar ama biz yine ülkücülüğümüzden ve Milliyetçi Hareket Partiliğimizden ödün vermedik.

*Partimiz yerlerde sürünmesin diye o çocuklarla birlikte bir parti teşkilatı oluşturduk ama gelinen nokta maalesef birileri çıkıyor bize ‘senin artık konuşma hakkın yok’ diyor. Bu böyle olmamalıydı. Bir kalemde silindik.

*Ben bir şey kaybetmedim. Sizler çok şey kaybettiniz. Ben 2016 yılında buradaydım. Siz neredeydiniz?

*Ben halen daha buradayım, kalmaya da devam edeceğim. İlk önce herkes kendini sorgulayacak ondan sonra bana konuşacak.