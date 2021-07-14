MHP’li başkan görevden alındı

MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, görevinden alındığını sosyal medya hesabından duyurdu.

“BİLGİLENDİRME İLE BU KUTSAL GÖREVİM SON BULMUŞTUR”

Ünlü, görevinden alındığına yönelik açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

* 2012 yılında geldiğim MHP İl başkanlığı görevim bugün itibari ile son bulmuştur. LİDER’im Devlet Bahçeli ve teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcımız Semih Yalçın Bey’in bilgilendirmesi ile bu kutsal görevim son bulmuştur.

* Kırmızı çizgilerim değişmeyecek LİDER’ime bağlılığım ve ülküdaşlık hukukum kırmızı çizgim olacak. Tüm dava arkadaşlarım bu süreçte vakur davranmaları ve genel merkezimizden gelecek talimatlar doğrultusunda hareket etmelerini önemle rica ederim. Sizi önemsiyoruz, iyiki varsınız.

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