59.6 F
Los Angeles
14 Mayıs 2023
AnasayfaHaberlerGündemMHP’li başkan hakkında ‘sahte oy’ kullanmaktan tutanak tutuldu

MHP’li başkan hakkında ‘sahte oy’ kullanmaktan tutanak tutuldu

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Türkiye’nin kaderini belirleyecek olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi sürerken, oy verme işlemi sırasında usulsüzlük ihbarları da gelmeye devam ediyor.

Mersin’de MHP Gülnar İlçe Başkanı Celal Kadim, kayıtlı bulunduğu sandıkta oy kullandıktan sonra, isminin kayıtlı olmadığı 1010 numaralı sandıkta 2019 yılındaki seçmen kâğıdıyla oy kullandığı, görevlilerce tespit edilerek tutanak tutuldu, konuyla ilgili Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

“SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU”

26. Dönem CHP Mersin Milletvekili ve CHP Partiçi Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Konu bize de ulaştı. Bu kişi hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu. İşlenen ‘Mükerrer oy’ suçunu işleyen kişi 3-5 yıl arasında ağır hapis cezasıyla yargılanır. Sandık görevlileri hakkında da ihmal suçundan işlem yapılır” dedi.

Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,491BeğenenlerBeğen
16,176TakipçilerTakip Et
3,522TakipçilerTakip Et
7,691TakipçilerTakip Et
31,300AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States