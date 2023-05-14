MHP’li başkan hakkında ‘sahte oy’ kullanmaktan tutanak tutuldu

Türkiye’nin kaderini belirleyecek olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi sürerken, oy verme işlemi sırasında usulsüzlük ihbarları da gelmeye devam ediyor.

Mersin’de MHP Gülnar İlçe Başkanı Celal Kadim, kayıtlı bulunduğu sandıkta oy kullandıktan sonra, isminin kayıtlı olmadığı 1010 numaralı sandıkta 2019 yılındaki seçmen kâğıdıyla oy kullandığı, görevlilerce tespit edilerek tutanak tutuldu, konuyla ilgili Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

“SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU”

26. Dönem CHP Mersin Milletvekili ve CHP Partiçi Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Konu bize de ulaştı. Bu kişi hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu. İşlenen ‘Mükerrer oy’ suçunu işleyen kişi 3-5 yıl arasında ağır hapis cezasıyla yargılanır. Sandık görevlileri hakkında da ihmal suçundan işlem yapılır” dedi.