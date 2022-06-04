MHP’li başkan yardımcısından itiraf: Suriyeliler yüzünden istifa ettim

MHP Kilis İl Başkan Yardımcısı Erol Erkoç, Suriyeliler yüzünden görevinden istifa ettiğini bildirdi.

MHP Kilis İl Başkan Yardımcısı Erol Erkoç, Suriyeliler yüzünden görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Yanlış mülteci politikasının Kilis’i Arap ülkelerine döndürdüğünü belirten Erol Erkoç, Kilis’i ziyareti sırasında CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer’e içini döktü.

“KİLİS ARAP ŞEHRİ HALİNE GELDİ”

Erkoç, “80 bin Türk’ün yaşadığı Kilis’e 120 bin Suriyeli mülteci geldi. Çocuklarımın okulunda 100 Türk’e karşı 400 Suriyeli öğrenci vardı. Bu yüzden çocuklarımı başka okula aldım çünkü eğitim verilemiyordu. Yanlış mülteci politikaları yüzünden Kilis bu hale geldi. Bu yüzden MHP İl Başkan Yardımcılığından istifa ettim. Kilis, sınır boşlarını korusun diye Türkmenlerin yerleştirildiği bir şehir. Ancak şimdi bir Arap şehri haline geldi” dedi.

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