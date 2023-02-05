MHP’li başkan yardımcısından nefret paylaşımı: Sokak köpekleri ölsün  

Mersin’in MHP’li Anamur Belediyesi’nin başkan yardımcısı Mehmet Tuğrul’un sosyal medya hesabından sokak köpeklerine yönelik nefret paylaşımı tepki gördü.

“TÜM SOKAK KÖPEKLERİ YA BARINAĞA YA DA İTLAF EDİLSİN”

Tuğrul’un can dostlarımıza yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“10 yaşında çocuğu boynundan ısırarak öldüren, sokak köpeğini ve tüm sokak köpekleri ya hayvan barınağına alınsın ya da itilaf edilsin. Üç beş insan düşmanı fanatik hayvan severlerin hatırı için insanlar tehlikeye atamayız. Bir insan öleceğine bütün sokak köpekleri ölsün/İnsansever.”

“KEDİ KÖPEK BESLEDİM”

Başkan Yardımcısı Tuğrul’un paylaşımı sosyal medyada büyük tepki gördü. Tepkiler üzerine geri adım atan Tuğrul, bu kez yaptığı paylaşımda, “Kedi köpek besledim, gördüğüm uzak köylerdeki terk edilmiş köpekleri ve yavrularını eşimle birlikte her gün giderek beslediğimiz zamanlar oldu. Ben sadece insanlara (çocuklara, kadınlara) zarar veren insanlar ve hayvanlara düşmanım. Aktif olmasa da bu ülkede sen dâhil on milyonlarca hayvanlar var. Tabiat güzel, hayvanlar güzel, yaşamak istiyorum” ifadelerinde bulundu.

“KABUL EDİLEMEZ BİR YAKLAŞIM”

Anamur Hayvanları Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Alime Yiğit ise başkan yardımcısına tepki göstererek bu nefret söyleminin kabul edilemez olduğunu söyledi. İlçede yıllardır sokak hayvanlarına sahip çıkmasıyla tanınan Alime Yiğit, konuya ilişkin şöyle dedi:

“Başkan yardımcısının can dostlarımıza yönelik nefret ve kin kokan paylaşımını kınıyorum. Bu paylaşımla can dostlarımıza yaklaşımını net bir şekilde ortaya koymuştur. Başkan yardımcısı, bu cesareti hayvanları sevmeyen başkan Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç’tan alıyor.

Kendisi de hayvanları sevmez. Anamur’da belediyenin bakımevi yok, kısırlaştırma yok, toplama ekibi yok. Hiçbir besleme odağı yok. Bu kişi 3 dönemdir belediye başkan yardımcısı hiçbir iş yapmaz odasında oturur, sigara içer, böyle herkese sosyal medyadan saldırır. Daha önce de hayvanlarla ilgili bir yorum yapmıştı, ara ara yapıyor. Bir belediye başkan yardımcısının çözüm bulma yerine halkı kışkırtıcı yorumlar yapmasını kınıyoruz.

Anamur nüfusu 66 bin, hayvan bakımevi kurması gerek. Büyükşehir oradan hayvan almak zorunda değil. ‘Bakımevi olmayan belediyeler hayvanları en yakın barınağı olan belediyeye götürürler’ hükmü var. Ama bunlara kanun kar etmiyor.”