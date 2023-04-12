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12 Nisan 2023
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MHP’li başkana hapis cezası

Alaturka Online
Alaturka Online

MHP eski MKYK yedek üyesi Erkan Azeri ile dönemin MHP Darıca ilçe Başkanı Yücel Bektaş arasında 18 Kasım 2021’de bir sosyal medya paylaşımının yorum kısmında tartışma yaşandı.

Tartışmanın ardından MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, Kocaeli Ülkü Ocakları Başkanı Abdulkadir Özdemir ve dönemin MHP Darıca ilçe Başkanı Yücel Bektaş, Erkan Azerinin evine gitti.

YAKINLARI POLİS ÇAĞIRDI

Burada taraflar arasındaki tartışma devam etti. Erkan Azeri’nin yakınlarının durumu polise haber vermesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Murat Nuri Demirbaş, Abdulkadir Özdemir ve Yücel Bektaş hakkında nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, tehdit, birden fazla kişi ile tehdit, birden fazla kişiyle konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlamalarıyla dava açıldı.

Gebze 7’nci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında sanıklara, birden fazla kişiyle konut dokunulmazlığını ihlalden 1 yıl 8’er ay hapis,  diğer suçlamalardan beraat kararı verildi. Mahkeme, sanıklar hakkında denetimli serbestlik hükümlerinin uygulanmasını da kararlaştırdı. (DHA)

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