MHP’li başkandan AKP’li adaya ‘İBB’ tepkisi

AKP Elazığ 3. sıra milletvekili adayı Mahmut Rıdvan Nazırlı, Kanal23 televizyonunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili açıklamalarına MHP’li Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu tepki gösterdi.

ELAZIĞ’DAN ADAY OLDU İSTANBUL’U KONUŞTU

Elazığ’ın sorunlarına ilişkin çözüm öneriyle ilgili konuşmak yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesinin harcamalarıyla alakalı konuşan AKP’li milletvekili adayı Mahmut Rıdvan Nazırlı, “İsrafla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ‘her şey çok güzel olacak’ dedikten sonra İBB yönetimini eline aldı. CHP’li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı İstanbullular’ın parasıyla ağırlandı 50 kişilik organizasyonun bedeli 320 bin TL ödemişler. İstanbul’daki yönetim Türkiye’yi nasıl yöneteceklerinin bir göstergesi. 25 kişilik ABD’lik heyet için tek seferde ödenen para 28 bin lira neyle yapıyorlar bunları? Vatandaşın parasıyla” diye konuştu.

MHP’Lİ BAŞKANDAN AKP ADAYINA TEPKİ

AKP’li aday Nazırlı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’yle ilgili açıklamalarına Cumhur İttifakı ortağı olan MHP’nin Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu tepki gösterdi.

Uslu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yahu arkadaş banane İstanbul Belediyesi’nin israfından! Biri sorsun bu arkadaşa Ağın neden cazibe merkezine alınmadı? Ağın’a geldiğinde MHP ilçe Teşkilatını göstermelik ziyaret edip çekilen fotoğrafını bile paylaşamayan ve Belediyeyi yok sayanlar Cumhur İttifakı’ndan bahsetmesin sakın! Ağın’a geldiğinizde Belediyemize uğrasaydınız Elazığ’ın en küçük ilçesinin büyük işlerini öğrenirdiniz!” ifadelerini kullandı.