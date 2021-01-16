MHP’li başkandan skandal ‘Özdağ’ paylaşımı

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Alaturka Online
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Kocaeli’nde MHP Derince ilçe Başkanı Zeki Omurca, saldırıya uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ hakkında skandal paylaşımda bulundu.

TEPKİLER ÜZERİNE HESABINI KORUMAYA ALDI

MHP Derince ilçe Başkanı Zeki Omurca, bugün saldırıya uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’ın darp edildikten sonra çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, “Ne oldu geleceği olmayan partinin genel başkan yardımcısı Selçuk Özdağ” ifadelerini kullandı. MHP’li başkan Zeki Omurca gelen tepkiler üzerine hesabını korumaya aldığı görüldü.

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