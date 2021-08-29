MHP’li başkanın 30 Ağustos kutlama afişlerini yırttılar

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinin MHP’li Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz’un komşu ilçe Akçakale’deki bilboardlara astığı 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama ilanları kimliği belirsiz kişilerce yırtıldı.

Ahmet KAYA

Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, kendi ilçesinin yanısıra 15 kilometre uzaklıktaki Açakale’nin girişinde Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan bilboardlara kendi fotoğrafının da basılı olduğu, Mustafa Kemal Atatürk’e ait “Zafer, ‘Zafer Benimdir’ Diyenlerindir” sözleriyle birlikte, “30 Ağustos Zafer Bayramınız Kutlu Olsun” yazılı afiş astırdı. Ancak, bugün öğlen saatlerinde ilçenin girişinde olan bu bilboardlardaki kutlama mesajları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yırtılarak tahrip edildi.

“BUNDA FARKLI BİR ŞEY ARANMASINA GEREK YOK”

Belediye Başkanlığını eski AKP Milletvekili Mehmet Yalçınkaya’nın yaptığı Akçakale’deki bilborardlara 30 Ağustos kutlama mesajı astıran MHP’li Belediye Başkanı Mustafa Özyavuz, “Kutlama mesajlarını sadece Akçakale’ye astırmadım. Kendi ilçeme, hatta il merkezindeki bazı bilboardlara da astırdım. Bunda farklı bir şey aranmasına gerek yok. Zafer Bayramı bu ulusun en önemli bayramlarından birisidir. Ben de onu kutladım. Akçakale’deki yırtılma olayını haber alınca emniyetle irtibata geçerek yeniden asılmasına sağladık. Büyükşehir Belediyesi’ne bilboardları belediye olarak bizim de kullanma hakkımız var. O hakkımızı kullanarak ilanları astırdım” dedi.

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