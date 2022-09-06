MHP’li başkanın kızına ait alan için bilirkişiden ‘Şehircilik ve kamu yararına uygun değil’ kararı

MHP’li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün kızına ait olduğu ortaya çıkan eko turizm alanı için alınan imar planı değişikliği için CHP’nin açtığı davada dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Manisa 2. İdare Mahkemesi’nin atadığı bilirkişiler tarafından davaya sunulan raporda alanın ‘Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’ olduğu ortaya çıkarken, imar değişikliğinin şehircilik ve kamu yararına uygun olmadığı belirtildi.

İlker KILIÇASLAN

MHP’li Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Ocak ayı meclis toplantısında Yunusemre ilçesine bağlı Karakoca Mahallesi’ndeki ormanlık alanın ortasında bulunan 101 ada 291 parselin eko turizm alanına çevrilmesine yönelik imar planı kabul edilmiş ve tartışmalara sebep olan imar planı değişikliği CHP tarafından yargıya tanışmıştı.

CHP’liler tarafından Manisa 2. İdare Mahkemesi’nde açılan davada, mahkemenin verdiği ara kararda eko turizm alanı olarak belirlenen alanın mülk sahibi MHP’li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün kızı Merve Ergün olduğunun ortaya çıkması kamuoyunda büyük tepkilere sebep olmuştu. Yaşanan olayın kamuoyuna yansımasının ardından büyükşehir belediye başkanını kızı Merve Ergün avukatı aracılığıyla yazılı açıklamada bulunarak, alanın kendisine ait olduğunu ifade etmişti.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

CHP’liler tarafından Manisa 2. İdare Mahkemesi’ne açılan davada mahkeme heyeti tarafından atanan bilirkişiler geçtiğimiz Temmuz ayı içerisinde iddia konusu eko turizm alanında incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından bilirkişiler, hazırladıkları raporu 5 Eylül tarihinde dava dosyasına sundu.

İMAR MEVZUATINA VE KAMU YARARINA UYGUN DEĞİL

Dava dosyasına sunulan bilirkişi raporunda imar değişikliğiyle eko turizm olarak belirlenen alanın şehircilik ilkelerine ve kamu yararına uygun olmadığı kanaatine varıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “Dava konusu planın, 08.10.2020 tarih ve 972 sayılı İzmir 1 Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu kararı,1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 109/2 maddesi uyarınca ve 21.01.2021 tarih ve 137418 sayılı Bakanlık Olur’u ile ‘Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’ olarak belirlenen alan sınırları içerisinde yer aldığı ve dava konusu 101 ada, 291 parsel özelinde(tek parsel) planlandığı, herhangi bir etabında yer almadığı, bu nedenle dava konusu planın parsel ölçeğinde ve herhangi bir etaplama sınırı içinde alınmadan hazırlanmış olmasının ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı olduğu gerekçeleri ile dava konusu 1/1000 ölçekli Uygulamalı İmar Planı’nın belirtilen açılardan şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, imar mevzuatına ve kamu yararına uygun olmadığı kanaatine varılmıştır.”

“MAHKEME ACİLEN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARINI VERMESİ GEREKİR”

Bilirkişi raporuyla CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Av.Yalçın Arcak, CHP Hukuk İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Av.Yiğit Can Özcan ve davayı açan CHP’li Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Bülent Mersinli açıklamada bulundu.

Davayı açan meclis üyesi Mersinli’nin avukatlığını yürüten CHP Yunusemre İlçe Başkanı Av. Arcak, mahkeme tarafından bilirkişilerin Haziran ayında atandığı, ancak büyükşehir belediyesinin çeşitli gerekçeler sunarak heyetin keşfini Temmuz ayına ertelettiğini dile getirdi.

CHP’li Arcak bilirkişi raporuyla alakalı şu ifadelere yer verdi: “Bilirkişi raporun son maddesinde, şehircilik ilkelerine, imar mevzuatına ve kamu yararına uygun olmadığı tespit edilmiş. Eko turizm alanı olarak belirtilen ve kızına özel imar yapılan alanın ‘Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’ içerisinde olduğu tespit edildiği ortaya çıktı. Ayrıca imar düzenlemesinin tek bir alan üzerinde yapıldığını tespit etmişler. Bu nedenle bilirkişiler imar planında yapılan değişikliğini şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, imar mevzuatına ve kamu yararına uygun görmemişler. Bu bizde katılıyoruz. Bilirkişi raporundan sonra, mahkemeden acilen yürütmeyi durdurma kararını vermesini talep edeceğiz. Mahkemeler milleti adına yargılama yaparlar. Biz inanıyoruz ki İdare mahkemesi önce yürütmeyi durdurma kararı, ardından ise bu imar planı değişikliğini iptal edecek. Ancak bu bir gerçektir ki Cengiz Ergün ve yandaşları kamuoyunda halkın vicdan mahkemesinde mahkum oldular. Yaptığı bu kıyaklardan dolayı MHP lideri sayın Devlet Bahçeli‘den azar yediğini de biliyoruz. Şunu unutmasınlar ki Cengiz Ergün’ün usulsüzlüklerini, yanlışlıklarına karşı durmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz.”

“MHP’YE OY VEREN SAĞ SEÇMENDE RAHATSIZ”

Parti binasında düzenlenen basın açıklamasında söz alan CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban ise yaptığı konuşmada, Manisa’da MHP’li sağ seçmenin Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün yaptığı yanlışlardan ve usulsüzlüklerden rahatsız olduğunu ifade etti.

CHP İl Başkanı Balaban açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “CHP olarak hangi platformda, ortamda, konuda bir usulsüzlük, rant ve yolsuzluk varsa sonunda kadar mücadele etmeyi kendimize bir görev biliyoruz. Bizim mücadelemiz hukuk ve demokrasi çerçevesinde bir mücadeledir. Karakoca’da gördüğümüz yanlışlığı parti olarak hukuka yansıttık. Bilirkişi uzmanları da bu yerin imar acısından ve kamu yararına uygun olmadığını ifade etmiştir. Bu rapor bizim haklılığımızı bir kez daha kanıtlamış oluyor. Cengiz Ergün’ün kişisel rant hırsıyla hareket etmesinden MHP’ye oy veren sağ duyulu seçmenlerde rahatsızdır. Çünkü bu seçmenler Cengiz Ergün’e bireysel rant sağlasın diye değil, Manisa’ya her alanda hizmet etsin diye oy vermişlerdir. Özellikle AKP ve MHP bloğunun çatladığını düşünüyorum. Ne AKP’nin ne MHP’nin halkın içine karışıp, halkın sorunlarını dile getirdiğini göremiyoruz. Biz kişisel ranta değil, topluma odaklı hizmetin yanındayız. Cengiz Ergün’ün karşısında TÜGVA’nın ardından ikinci zaferimizi karakoca’da yaşayacağız.”

Toplantıda son olarak söz alan ve eko turizm imar değişikliğiyle ilgili davayı açan CHP’li Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Bülent Mersinli ise şöyle konuştu: “Eko turizm konusunda baya makaleler okuduk ve araştırdık. Biz bu rapordan sonra şunu anladık. Türkiye’de eko turizm adı altında hangi projeyi duyuyorsanız, yüzde 80-90’nında imar yasasın arkasından dolaşmak için rant yapılmış. Çünkü o alana imar alamadığı için eko turizm adı altında imar çıkartmaya çalışıp rant elde etmeye çalışıyorlar. Manisa’da aynı bu durum yaşanmaktadır.”

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